Os 10 mandamentos de Marie Kondo para organizar seu quarto

Se alguém entende de organização é Marie Kondo, a japonesa que se tornou guru da arrumação.

Desde a infância, ela colocava ordem na casa da família e, eventualmente, criou uma consultoria para ajudar os outros. Agora, o seu livro A Mágica da Arrumação é um sucesso mundial.

Por isso, se você quer um quarto impecável, deve seguir os seus 10 mandamentos.

Yasmine Boheas/Unsplash

Descarte

“A organização começa com a limpeza.” A primeira coisa que você deve fazer é pegar as suas roupas, uma por uma, e avaliar quais delas você mais usa. Descarte aquelas que você não gosta para ter mais espaço no seu quarto. Você pode doar ou vender o que não será mais usado.

Armazene

Depois de se despedir das roupas que você não vai mais usar, organize e guarde o que você decidiu manter.

Arrume por categoria

Escolha categorias em vez de lugares. “Não diga a si mesmo que você vai arrumar o quarto”, diz Marie Kondo. “Nesse dia, você se concentrará na organização das suas roupas.”

Faça três dobras

Dobre as roupas para estar pronto para o próximo passo.

Organize as roupas verticalmente

Acabe com o hábito de guardar roupas horizontalmente. Na vertical fica mais visível. “Pegue as caixas que você sempre vê nas lojas de decoração e separe as roupas por categorias, além de usar as gavetas que você já tem”, explica a guru.

Yasmine Boheas/Unsplash

Arrume tudo de uma vez

Quando você começar a organizar, faça tudo de uma só vez, sem postergar para outro dia. Se você fizer isso, nunca terminará.

Pendure menos roupas

Pendure apenas as roupas que precisam ser penduradas, como jaquetas e camisas delicadas. No espaço de 10 roupas penduradas, você pode manter dobradas entre 20 e 40 roupas. Coloque o mais longo e pesado à esquerda.

Não empilhe muito

Marie Kondo aconselha a não empilhar as roupas, porque se você fizer isso “não ficará ciente do que tem”. Os itens de baixo são esmagados e esquecidos.

Não tenha mais de 30 livros

Organize os livros depois das roupas e, assim como as roupas, fique com aqueles que você realmente gosta. Marie Kondo tenta não ter mais de 30 por vez.

Tenha poucos papéis

O método de Marie Kondo aconselha manter apenas os documentos que estão em vigor. Guarde todos no mesmo lugar, dentro de pastas.

Fonte: Nueva Mujer