Maquiagem para comemorar o Ano-Novo que você pode fazer em 15 minutos

Você não precisa ser um expert ou dedicar muito tempo para fazer uma bela maquiagem para o réveillon. Basta seguir alguns passos para parecer incrível durante a festa mais importante do ano.

Pele

Para obter um tom uniforme, aplique a base com a ajuda de um pincel ou de uma esponja úmida. Passe corretivo nas áreas necessárias.

Sobrancelhas

Penteie as sobrancelhas para cima e preencha os espaços com um lápis ou uma pomada de sobrancelha. Cuide para que a cor escolhida seja apenas um tom mais escuro do que o das sobrancelhas.

Olhos

Para uma maquiagem perfeita, escolha uma paleta com tons de marrom e dourado. Comece aplicando o marrom claro, concentrando a cor mais escura no canto do olho. Aplique uma cor dourada brilhante na pálpebra, da lágrima para a outra extremidade.

Lábios

Escolha um tom nude para destacar os seus lábios enquanto mantém uma aparência natural. Aplique um pouco de brilho para chegar a um efeito volumoso.

Fonte: Nueva Mujer