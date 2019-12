Horóscopo do fim de semana: As últimas previsões de 2019 para cada signo do zodíaco

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas que encerram 2019:

Áries

Serão dias muitos importante em relação às mudanças radicais que sua vida terá, principalmente positivas.

Alguns podem receber dinheiro extra ou um presente muito satisfatório. No entanto, é preciso ser cuidadoso com suas opiniões, afinal, seu signo costuma se destacar como líder e deve fazer com que suas ideias valham a pena.

Tenha cuidado com o que diz e onde diz, para evitar problemas. Também é necessário evitar cair em provocações. A conquista será mais fácil para os solteiros e a sorte estará do seu lado.

Touro

Serão dias de sentimentos contraditórios, que podem não só aparecer sem prévio aviso, como também causar nostalgia, especialmente com pessoas do passado.

É preciso ter cuidado com gastar energia e tempo com amores que já não estão mais em sua vida, por mais que ainda marquem presença em seu sentimento.

Mudanças intensas e novas pessoas estão prestes a chegar a sua vida. A confiança o ajudará a conseguir o que deseja, especialmente na vida amorosa.

Gêmeos

Dias de abundância, mas também de pensar duas vezes antes de agir. O fim de 2019 deve ser marcado pelo perdão, especialmente em assuntos que envolvem amores do passado, solucionando os maus entendidos e seguindo em frente.

É momento de tentar manter a consciência limpa, apesar dos pensamentos e lembranças profundas. Novos pretendentes e relacionamentos iniciados nesta época pode terminar em sentimento.

Cores claras atraem boas energias nos últimos dias do mês de dezembro. O verdadeiro amor chegará a será do signo de Áries ou de Capicórnio.

Câncer

Tempo de muitas oportunidades e energias agitadas especialmente na vida afetiva. É possível que alguns cancerianos se reencontrem com alguém do passado que não viam há muito tempo.

Os próximos dias serão cheios de vida social. A abundância chegará, anunciando especialmente oportunidades para janeiro na vida profissional que não poderão ser recusadas por causa do grande benefício que isso representa em sua vida.

Leão

Para o leonino, serão dias de festas e reuniões, mas também de sobrecarga mental. Este signo também se encontrará com pessoas do passado, tanto amigos como familiares que já não vê há tempos.

Esteja atento a sinais que revelam seu destino e tire um tempo para relaxar. Prefira também não exagerar nas celebrações, especialmente em tudo aquilo que pode afetar sua saúde. A autoconfiança ajudará a conhecer alguém muito especial.

Virgem

Para o virginiano, serão dias de muitas surpresas na vida pessoal, com pessoas que terão a oportunidade de retribuir a alegria e a distância já não será um problema.

Muitos tomam as rédeas da própria vida e dos sentimentos, o que pode render oportunidades especiais na vida amorosa. Esta é uma época de sorte e diversão ao lado de pessoas amadas.

Libra

Dias de celebração que deixam as preocupações um pouco de lado e trazem a harmonia para algumas situações e relacionamentos. Pessoas do passado podem vir à mente.

O poder de conquista aumenta e um brilho especial ajuda aqueles que desejam abrir seu coração para novas oportunidades. Emoções podem ser intensas. É hora de começar a pensar no futuro.

Escorpião

O escorpiano deve ter muito cuidado e não se importar com o passado. A incerteza sobre pode chegar e atrapalhar momentos felizes, por isso aproveite inteiramente os momentos ao lado de pessoas com alegria.

Repense sua forma de se comunicar e evite falar demais na hora errada; pois isso pode trazer problemas intensos que ecoarão em 2020.

Uma grande oportunidade econômica será apresentada em breve. Os solteiros terão sorte na conquista com pessoas que já conhecem e são interessados.

Sagitário

Serão dias cheios de mudanças, nos quais o sagitariano terá que limpar seus pensamentos e também os ambientes em que vive para atrair a renovação das energias.

A oportunidade de viajar chega, assim como propostas de negócios que não poderão ser recusadas. Evite deixar tarefas pendentes e resolva tudo o que puder com organização.

Um aumento da confiança e desejo podem alavancar sua vida amorosa, dando oportunidade de se conectar intimamente com novas pessoas ou reascender a chama dos casais.

Capricórnio

Dias de ter muito cuidado com a personalidade forte e irredutível para não se alterar com algumas pessoas, especialmente entre familiares ou amigos. Evite perder o controle ou deixar que comentários o afetem profundamente.

É hora de trabalhar duro e abrir sua percepção para identificar pessoas importantes que chegam a sua vida.

Prefira viver em paz e resolver os problemas com o diálogo. Alguém do signo de Áries pode conquistar seu coração e faze-lo se apaixonar.

Aquário

Dias ao lado de familiares e pessoas importantes que trazem felicidade e diversão. É hora de perdoar o passado e corrigir todos os problemas para que eles não aumentem e atrapalhem a chegada do novo ano.

Momento positivo para contatos e oportunidades que o ajudarão a estabelecer um futuro melhor. Evite cultivar o mau humor e não leve as coisas para o lado pessoal; se sentir que não pode fazer isso sozinho, encontre alguém para desabafar.

Peixes

Serão dias de união espiritual, ideais para resolver problemas em qualquer tipo de relacionamento. É possível que o lado mais sentimental esteja aflorado e se reconciliar com as pessoas do passado ajudará a fechar este ciclo com harmonia.

É hora de começar a ser mais focado em seus objetivos e não dar ouvido para aqueles que o desmotivam.

Aproveite estes dias para impulsionar sua vida social; a chance de conhecer alguém especial é grande.