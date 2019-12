Samsung Galaxy Fold 2 seria o primeiro aparelho com tela de vidro flexível

O novo Samsung Galaxy Fold 2 deve ser o primeiro aparelho com tela de vidro flexível. A expectativa é que o smartphone seja anunciado em 2020.

Versão posterior do Galaxy Fold, lançado pela marca este ano (e que passou por vários problemas), o novo modelo deve chegar com vários ajustes.

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019