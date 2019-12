Os signos que serão mais afetados pelo eclipse solar em Capricórnio

Em 26 de dezembro ocorre um eclipse solar no signo de capricórnio que promete influenciar a vida de alguns signos do zodíaco nas próximas semanas e meses.

Confira quais são:

Touro

Este eclipse pode trazer um momento de rompimento com o passado para abrir novos caminhos e objetivos no futuro. Esses novos direcionamentos podem causar crises e agitações, mas ao superar o cansaço emocional, é possível que você se conecte com pessoas importantes, que o ajudarão a construir novas perspectivas e avanços na vida. É o momento de sair da rotina, superando problemas e sintonizando uma renovação mental, emocional e física.

Câncer

Relacionamentos e seus pensamentos sobre eles começam a ganhar novos significados ou recomeços, de modo que conexões problemáticas irão entrar em foco de forma intensa e serem encerradas. As decisões devem ser tomadas com cautela e tempo, buscando uma recuperação para que as mudanças que estão em andamento não o desequilibre. Tudo se desenvolverá ainda mais em janeiro de 2020, mas o poder empoderador da amizade, liberdade e aceitação o ajudará a iniciar mudanças imediatas.

Capricórnio

Momento de renovação e mudança significativas que podem influenciar os próximos meses. Sua independência e a forma em que se apresenta ao mundo começam a ser questionadas internamente, o que provavelmente exigirá novas decisões, coragem e disposição para o crescimento pessoal. A energia pode diminuir e sua falta causará esgotamento, mas a recuperação virá mais rápido se o otimismo, esperança e autoconfiança forem mantidos.