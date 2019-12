Astronauta da NASA capta parte do 'eclipse solar anular' desde o espaço

Uma astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) captou parte do eclipse solar, que ocorreu nesta quinta-feira (26), desde o espaço.

A sequência de fotos foi divulgada pela americana Jessica Meir no Twitter. Ela está atualmente no espaço, a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI).

O eclipse solar anular, também conhecido como 'anel de fogo', foi visto em vários países asiáticos, como Índia, Sri Lanka, Cingapura, Indonésia e Filipinas.

De acordo com a NASA, o fenômeno espacial acontece quando a Lua (satélite natural da Terra) está alinhada entre o nosso planeta e o Sol.

É possível ver a sombra da Lua na Terra, logo acima do horizonte (área cinza central). Confiras as imagens espetaculares:

Here’s what today’s annular solar #eclipse (when the Moon is in line in between Earth and the Sun) looked like from @Space_Station. We saw the shadow of the #Moon on the #Earth below, just above the horizon (central gray area above horizon). #SolarEclipse2019 #SolarEclipse pic.twitter.com/Q944ZzfFEF

— Jessica Meir (@Astro_Jessica) December 26, 2019