Arrume brincando! Saiba como mostrar às crianças a importância da limpeza e da organização

Não é fácil deixar a casa limpa e organizada quando se tem crianças por perto. Mas, em vez de atrapalhar, elas podem ser também grandes aliadas. Os pequenos podem se divertir e ajudar em casa, sem birra e de boa vontade. Tudo depende da forma como se ensina.

Segundo a psicóloga Cleusa Sakamoto, membro da diretoria da Associação de Psicologia de São Paulo, é possível ensinar a necessidade da limpeza e da organização de forma interessante para a criança. “Quando se associa colocar ordem com atividades lúdicas, as tarefas se transformam em brincadeiras”, diz Cleusa. Confira algumas dicas de como incentivar as crianças a ajudarem em casa.

Entre na brincadeira

Os pais podem convidar a criança a inventar uma nova arrumação do quarto, propondo um brincar de faz de conta que o quarto é uma loja que precisa arrumar o seu estoque, separando roupas de verão e de inverno, pijamas de meias, e por aí vai…

Conte histórias

Os adultos podem inventar uma história de personagens que se deparam com a desorganização e sofrem prejuízos por isso, por exemplo, perdem objetos que são “engolidos” pela bagunça

Mostre que a família funciona como um time

Mostre que a família é um grupo em que cada um é importante para o todo, como um time no esporte. E que cada um precisa fazer sua parte ou o time não pode ganhar nenhum jogo ou disputar um campeonato.

Fique de olho nas tarefas adequadas para a idade do seu filho