Os signos do zodíaco que odeiam gastar dinheiro

Ser mesquinho é um comportamento desagradável para muitos e especialmente para aquelas pessoas que convivem diariamente com alguém assim. Devido as suas características, alguns signos “guardam” mais seu dinheiro do que outros.

Confira os signos mais pão-duros do zodíaco:

Touro

Eles são muito moderados quando o assunto é gastar dinheiro, até em excesso. Os taurinos sabem o que fazer com o seu dinheiro e investem de forma responsável. Mas se uma despesa relacionada ao conforto aparece, eles pagam sem culpa. Em outra situação, é difícil obter tal generosidade.

Câncer

Eles guardam tudo o que podem e são capazes de fazer muitas coisas para economizar. Por esta maneira de ser, eles normalmente compram coisas de má qualidade. Nunca ficam sem dinheiro e sempre têm algo para “emergências”.

Escorpião

Não é uma regra, mas o escorpiano que tem sede de poder geralmente pensa cinco vezes antes de gastar seu dinheiro. Eles irão poupar dinheiro de forma descontrolada se acham que ele é necessário para chegar onde querem.

Capricórnio

Eles são os mais pão-duros do zodíaco. Geralmente não é por mesquinhez, mas por responsabilidade – ainda que essa conduta afete seus relacionamentos. Eles não caem em tentações impulsivas e sempre pagarão o que é necessário se for um produto que realmente tenha utilidade.