Os signos que mais serão afetados pela entrada do Sol em Capricórnio

Até 19 de janeiro de 2020 o Sol estará em Capricórnio, um dos signos do elemento Terra, um dos signos mais esforçados, mas também muito exigente e rígido.

Confira os signos que mais serão afetados nesta fase:

Áries

Você não sente que tem o controle que deseja de algumas situações e precisa aprender a ser mais persuasivo do que manipulador. O trabalho deve consumir grande parte do seu tempo e o sentimento de desvalorização pode continuar, mas nesse momento é melhor agir com humildade e paciência; os resultados virão. Por mais que pareça difícil, seja mais otimista e fique disposto a olhar as coisas com mais animo.

Libra

Se você depositou muita energia em resolver os problemas dos outros, isso começará a pesar. É preciso cuidar mais de si e relaxar para poder se distanciar da energia de retrocesso que pode ser sentida. Este é um momento de rever desafios antigos e entender o passado para poder se preparar para novas oportunidades. Tenha cuidado para não terminar apenas nostálgico. Relacionamentos podem começar a se tornar sérios e as ações para alcançar objetivos começam a ser planejadas.

Câncer

Desafios, especialmente no amor, podem surgir. Este é o momento de focar o amor em si mesmo e não se apressar em relacionamentos, especialmente naqueles que estão apenas começando. Este é o momento de entender com calma as próprias necessidades e colocar um ponto final em situações que já não coincidem com seus objetivos. Sem a pressão das expectativas, algumas relações podem se tornar mais próximas.