Os signos do zodíaco que conseguem separar sexo e amor

As características de alguns signos do zodíaco fazem com que eles consigam separar facilmente o sexo do amor – uma tarefa que pode ser muito complicada para algumas pessoas.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser intenso e até se apaixonar com certa facilidade, mas ele também gosta de se divertir e sabe separar o amor do sexo muito bem.

Este signo possui um grande apetite sexual e apesar de não ser o mais conquistador do zodíaco, costuma ter uma vida amorosa e sexual movimentada.

Gêmeos

O geminiano não se compromete facilmente e, mesmo que esteja muito interessado, ele costuma saber quando uma relação ainda não envolve sentimentos.

Este signo gosta de conhecer novas pessoas e se sentir livre, portanto ele pode manter parceiros sexuais – e somente isso – sem nenhum problema.

Leão

Os leoninos são pessoas com grande poder de atração e que quase sempre conquistam vários pretendentes. Ainda assim, ele acredita no amor verdadeiro e se acha merecedor deste sentimento.

Exatamente por isso mesmo, ele dificilmente confunde atração sexual com amor e consegue aproveitar o melhor de ambos os lados.