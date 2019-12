Novo golpe no WhatsApp promete panetone de marca famosa gratuitamente

Um novo golpe no WhatsApp promete panetone de uma marca famosa gratuitamente. O dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe, revelou que mais de 32 mil pessoas receberam, acessaram ou compartilharam o link do ataque.

Como revelado, por dia, são registrados 3875 novos acessos ao golpe distribuído pelo popular aplicativo de de mensagens.

De acordo com a empresa, ao tocar no link do golpe disseminado, o usuário é incentivado a responder uma breve pesquisa.

Pixabay

Depois, ele precisa compartilhar o link com 3 grupos e mais 7 contatos do mensageiro. Por fim, o usuário é induzido a conceder permissão para receber futuras notificações com outros golpes e, depois, direcionado a páginas falsas para visualizar anúncios falsos.

Além disso, para dar mais veracidade ao golpe, comentários falsos de supostos usuários contemplados com o panetone grátis são exibidos no ataque.

Para evitar fraudes, a orientação do site é evitar tocar em links compartilhados no WhatsApp ou nas redes sociais. Sempre verifique as informações nos sites oficiais das empresas, e desconfiar de promoções, brindes e descontos.

Como informações da ESET

LEIA TAMBÉM: