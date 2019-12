7 mitos sobre a ressaca; aprenda a lidar com a sua depois da festa de Natal

O Natal chegou, e a maioria das pessoas aproveita o final do ano para tomar muito sem pensar na manhã seguinte. Porém, com a família para curtir e as tarefas para cumprir antes de se despedir do ano, é pouco provável que você queira (e possa) ficar na cama. Então, o que cura a ressaca?

Mito #1: coma fritura

Segundo o Mirror, especialistas alertam que um café da manhã pesado pode provocar indigestão. Um menu mais nutritivo pode ajudar a combater a ressaca mais rapidamente. Frutas são uma ótima opção.

Mito #2: vá à academia

A ginástica pode fazer mais mal do que bem, pois o corpo já está desidratado. Em vez disso, é melhor fazer uma caminhada ao ar livre para liberar endorfina e melhorar a circulação.

Mito #3: tome um analgésico antes de dormir

A maioria dos analgésicos vendidos sem receita leva 30 minutos para fazer efeito, e os resultados duram apenas algumas horas. Assim, quando você acordar, é provável que não consiga sentir nenhum efeito.

Mito #4: tome café

O café é um diurético e pode dificultar a sua recuperação. Se você precisa de um pouco de cafeína, tome apenas um copo e volte à água.

Mito #5: coma fast-food

Embora pareça uma boa maneira de absorver o excesso de álcool, o fast-food pode irritar o estômago e fazer com que você engorde. Em vez disso, é melhor fazer uma grande refeição antes de beber álcool.

Mito #6: continue bebendo

Continuar bebendo pode atrasar a sua ressaca, mas certamente vai evitar que ela aconteça. É melhor tomar um pouco de água do que uma cerveja.

Mito #7: tome o máximo de água que puder

É verdade que a água pode ajudar com a desidratação da ressaca. No entanto, a fadiga e as dores são causadas pelas reações químicas produzidas no corpo ao beber.