Companhia TIM ativa rede de experimentação 5G no Cubo Itaú

A companhia TIM ativou recentemente o primeiro polo de estudos e testes do 5G em São Paulo/SP. O local escolhido é o maior hub de empreendedorismo da América Latina, o Cubo Itaú, de acordo com informações divulgadas pela empresa.

A rede de quinta geração, instalada em parceria com a Ericsson, vai possibilitar que as startups possam desenvolver aplicações inéditas nas áreas de indústria 4.0, saúde, educação, tecnologias imersivas e IoT.

Como revelado, o 5G diminui significativamente a latência, que é o tempo de resposta ao acessar conteúdo na internet, possibilitando novos modelos de negócios, como o processamento de dados na nuvem, reduzindo exponencialmente os custos de software e hardware, além de permitir a construção de uma rede massiva de dispositivos conectados à Internet das Coisas (IoT, na sigla em Inglês).

A ativação, mediante autorização específica da Anatel, celebra a parceria de quatro anos do Cubo com a TIM, que já havia instalado no espaço o NB-IoT, plataforma dedicada para o desenvolvimento de soluções de Internet das Coisas.

Com informações da TIM

