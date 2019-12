Astronauta registra impressionante imagem da Terra desde o espaço

Um astronauta da Agência Especial Europeia registrou recentemente uma impressionante imagem da Terra desde o espaço.

A foto foi divulgada pelo italiano Luca Parmitano no Twitter. Ele está atualmente no espaço, a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI).

No registro, é possível ver o arco alpino, a cordilheira mais alta da Europa. Confira o arquivo espetacular:

L’intero arco alpino, volando verso est.

The entire Alpine arc, as we fly eastbound. #MissionBeyond pic.twitter.com/iDWO9kiNa1

— Luca Parmitano (@astro_luca) December 22, 2019