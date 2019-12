A mensagem de Natal para cada signo do zodíaco

Para muitos, o Natal é uma fase de reflexão. Por isso, cada signo do zodíaco deve receber uma mensagem para pensar durante esta época.

Confira:

Áries

Momento de refletir sobre sua responsabilidade pela felicidade. É hora de estar mais consciente sobre a empatia, poder de decisão e coragem. Fique receptivo para sinais e valorize as demonstrações de carinho.

Touro

Hora de direcionar sua força e concentração para objetivos importantes, mesmo quando o cansaço tomar conta. Não desistir o ajudará a transformar positivamente uma situação e descobrir verdadeiros aliados.

Gêmeos

Evite a tristeza e olhe para dentro buscando uma forma de aprender mais de si, sem se fechar para o outro. Se conecte com o emocional, entenda emoções e viva os momentos verdadeiramente.

Câncer

Você pode estar em uma importante reflexão sobre as dificuldades de 2019. Esteja atento a revelações e olhe não só os erros, mas também os acertos. É hora de continuar caminhando para a felicidade!

Leão

Força e iluminação o encorajam a fazer o que você sempre quis. Permaneça otimista, mesmo que as críticas tentem desanimá-lo e escolha bem seus aliados.

Virgem

Momento de agradecer e estar atento a tudo o que pode ser aprendido e transformado em sabedoria. Palavras e conselhos que podem ser muito importantes surgem.

Libra

Já chegou a hora de aceitar desafios e ser mais independente em suas decisões, mesmo que algumas frustrações possam emergir. Sair da zona de conforto é o primeiro passo para evoluir!

Escorpião

Momento de se curar para enfrentar mágoas antigas e perdoar a si mesmo ou os outros. É hora se preparar para revelações e novos impulsos que guiarão a sua vida.

Sagitário

Momento de ser mais gentil com você mesmo para descobrir, finalizar e mudar. Será preciso enfrentar medos e amadurecer a maneira como você enxerga objetivos, caminhos, realizações e relações.

Capricórnio

Este é o momento de se conectar com seu lado espiritual e também com as pessoas queridas ao redor, percebendo os sinais ocultos que podem revelar um caminho ou uma informação importante para seus objetivos.

Aquário

A cura também chega com o fim. Este é o momento de ter maior consciência do ganho de experiência e sabedoria, se perdoando e seguindo em frente para uma fase de renovação que está por chegar.

Peixes

Assuntos estão por ser esclarecidos e um novo caminho se abrirá, revelando aquilo que estava oculto. Seja autoconfiante, abrindo seu coração e percepção para não repetir padrões e erros do passado.