Próxima novidade do app WhatsApp, recurso dark theme deve ser liberado no início de 2020

O recurso dark theme (tema noturno), próxima novidade do aplicativo WhatsApp, deve ser liberado para os usuários no início de 2020.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, recentemente foi disponibilizada uma nova versão beta do app com alguns ajustes na função.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.366: what’s new?

Critical bug fixes update that addresses the crash issue and other similar problems, Wallpaper and Dark Theme option moved in a new section!https://t.co/GVIMxEqyQF

NOTE: The Dark Theme will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 13, 2019