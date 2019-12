Os signos que ficam obcecados com o ex após o término

Terminar um relacionamento nunca é simples, mas alguns signos tendem a ficar presos às suas relações durante mais tempo, o que não é nada saudável e pode ser chamado de obsessão.

Descubra os quatro signos que costumam ficar obcecados com o ex:

Escorpião

Escorpião é o ex mais obsessivo pela intensidade de suas emoções. Embora por fora pareça ok com a situação, por dentro eles não suportam a ideia de serem esquecidos. Mesmo que você já não saiba nada sobre a vida do seu ex-escorpiano, tenha certeza de que continua te stalkeando secretamente.

Leão

Fica louco quando terminam com ele, afinal, essa pessoa está ferindo seu bem mais precioso: o ego. O leonino também se entrega muito em seus relacionamentos e, para ele, perder a pessoa que ama é um processo doloroso. Sua obsessão é para tentar entender por que foi dispensado, além de estar presente o suficiente para que você possa ouvir as coisas legais que ele anda fazendo por aí.

Reprodução / Giphy

Gêmeos

Os geminianos deixam seus sentimentos os consumirem. Sua obsessão não busca ferir e muitas vezes tentarão uma amizade com o ex-parceiro. Contudo, não é surpresa descobrir que depois de anos eles ainda estão apaixonados ou culpando o outro pelo término.

Virgem

Parecem centrados, mas quando se apaixonam são bastante intensos e obsessivos. Um término pode deixá-los tão paranóicos que eles se tornam os maiores stalkers. Costumam guardar rancor e agir assim por um tempo, mas quando decidem sumir da sua vida é para sempre.