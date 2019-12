Os signos do zodíaco que mais machucam os outros

Alguns signos do zodíaco conseguem atingir os outros em cheio de forma proposital, machucando bastante quem acaba virando seu alvo.

Confira quais são:

Áries

A palavra é o impulso do ariano que pode carregar muito ódio e ferir os outros. Nem tudo o que este signo diz é o que realmente está sentindo, mas ele irá se expressar com uma agressividade que pode ser muito prejudicial para eles, mas principalmente para os outros. Apenas com a maturidade este signo aprende que não pode dizer tudo o que sente durante um acesso de raiva.

Touro

Observador, o taurino espera para agir, mas seus movimentos são brutos e não se importam com quem está ao redor. Como guarda tudo, ele pode acabar “explodindo” e não será flexível para resolver os problemas, deixando seu gênio forte acordar e tomar conta da situação para dar um basta, independente das consequências.

Escorpião

A intensidade emocional do escorpiano o faz reagir diante de algumas situações de forma explosiva e que pode afetar até mesmo quem não tinha nada a ver com o problema. Este signo pode guardar dúvidas e mágoas durante um bom tempo, mas quando decide expressá-las irá se libertar doa a quem doer. Este signo aprende a agir de forma mais prudente quando canaliza sua concentração e inteligência para resolver as coisas de maneira mais pacífica.

Virgem

Apesar de não ser tão guiado pelo impulso, o virginiano pode machucar as pessoas ao rejeitar sua forma de enxergar e fazer as coisas, julgando-as menos inteligentes e aptas que ele. Ele expressa isso de forma direta ou indireta, podendo controlar o ambiente ao seu redor para não adotar a opinião dos outros. Infelizmente, isso pode afastar pessoas importantes e só muda quando ele deixa de buscar explicações lógicas e práticas para tudo, aceitando que existem coisas que ele não conhece e são valiosas.