Ceia de Natal: os cinco pratos mais buscados no Google

O Natal é a principal comemoração do ano no Brasil e, na semana do feriado, milhões de brasileiros se movimentam para preparar a sua ceia.

O Google realizou uma pesquisa on-line com 1,5 mil pessoas e constatou que a ceia de Natal é mais importante do que os presentes – 47% dos entrevistados a citaram como "o que não pode faltar", enquanto 21% citaram os presentes.

O levantamento foi feito entre os dias 10 e 12 de novembro, pela ferramenta Google Survey. A empresa de tecnologia também levantou quais são os cinco pratos de Natal mais buscados em seu buscador.

Veja os cinco pratos mais buscados para a ceia de Natal:

Travessas de sobremesa

As principais buscas são relacionadas os tipos (‘sobremesa de natal’, ‘travessa de leite ninho’, ‘gelado de morango’, ‘delícia de abacaxi’ e ‘cheesecake’)

Fricassê

As principais buscas relacionadas são sobre como fazer (‘receita de fricassê’ e ‘como fazer fricassê’) e praticidade (‘fricassê simples’ e ‘fricassê com restos’)

Pavê

Com destaque para os sabores chocolates, BIS, abacaxi e morango.

Torta

As principais buscas relacionadas são sobre os sabores (frango, limão e holandesa) e praticidade (‘rápida’, ´fácil’ e ‘de liquidificador’).

Panetone

Os principais sabores são ‘chocolate’, ‘panetone trufado’ e ‘chocolate gourmet’