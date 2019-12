O lado positivo de ter cada signo do zodíaco ao lado

Todo signo do zodíaco possui seus defeitos, mas também entregam qualidades que o tornam muito especiais de ter ao lado.

Confira:

Áries

Este signo muitas vezes é mal-humorado e impaciente, mas sabe como apoiar e ajudar o outro a ver o lado positivo das situações. Ele atua especialmente quando percebe o quanto você precisa verdadeiramente de consolo e paz.

Touro

O taurino possui uma energia forte e quando está nas suas melhores vibrações, transmite altos níveis de ânimo e afetividade que são responsáveis por deixar os outros seguros – de si mesmos ou na vida.

Gêmeos

Sua energia e poder de se relacionar faz qualquer dia entediante se tornar um momento alegre. Este signo consegue fazer com os outros se esqueçam do estresse.

Câncer

Este signo não tem medo de demonstrar o quando você significa para ele e dar conselhos empáticos, mas realistas. São companhias importantes e fieis especialmente durante os momentos de crise.

Leão

O leonino irradia uma energia especial de alegria e entusiasmo que traz luz para o ambiente. Quando gostam de alguém não hesitam em fazê-lo se sentir especial.

Virgem

Apesar de ser ótimo para criticar, este signo é leal e prestativo. A convivência com o virginiano é de aprendizagem e descobertas, mas também de muito auxílio para a solução de problemas.

Libra

O libriano é otimista e ajudam as pessoas ao seu redor a enxergar o mundo desta forma. Eles conseguem tirar o peso de um dia complicado e diminuir a gravidade na percepção dos problemas.

Escorpião

A profundidade e paixão do escorpiano faz com que ele conheça bem as pessoas que costuma conviver. Portanto, este signo tem o poder de ajudar você a se entender e se curar em muitos momentos da vida.

Sagitário

O sagitariano traz a leveza e liberdade, por isso a convivência com ele traz a sensação de jovialidade e esperança.

Capricórnio

O capricorniano é de confiança e também ajuda os outros a se sentirem mais confiantes. Ele um batalhador incansável, responsável e que transmite essa atmosfera de garra na sua convivência.

Aquário

O aquariano é capaz de ajudar os outros a saírem do óbvio, mostrando novas formas de enxergar e mudar as coisas. Os períodos de transição são mais fáceis quando se tem alguém como ele ao lado.

Peixes

Sua natureza sensível é criativa e dedicada. Este signo é uma companhia verdadeira, que ampara, encoraja, mas também traz alívio – especialmente em assuntos sentimentais, uma área que eles conhecem bem.