MasterChef: veja receita de mousse de chocolate amargo do chef Vítor

Veja a receita vencedora do chef Vitor Bourguignon, grande vencedor da última edição do MasterChef – A Revanche, que terminou na última terça-feira.

Mousse de chocolate amargo, compota de caju, crumble de castanha de caju e gelatina de cajuína

Preparação do Prato

Ingredientes

1 kg de açúcar

200 ml de vinho branco seco

4 anises-estrelados

1 canela em pau

1 limão Tahiti

100 g de farinha de trigo

100 g de manteiga

100 g de açúcar

100 g de castanha de caju

1 dúzia ovos

50 ml de cajuína

1 pacote de gelatina em folhas

200 g de chocolate amargo

Flor de sal

Modo de preparo

Faça a mousse de chocolate com a técnica do zabaoine. Incorpore a gelatina e leve para gelar. Incorpore a gelatina em folha na cajuína quente e também leve para gelar. Grelhe o caju na churrasqueira e leve para uma pena com o vinho, o açúcar e as especiarias. Reduza o suco de caju. Faça um crumble de forno com as castanhas de caju. Para empratar, coloque uma lâmina redonda de gelatina, compota de caju em cima dela, uma quenelle de mousse ao lado e crumble incorporando o prato com flores em decoração.

Tempo de preparo

1h