5 alimentos que fazem bem para o cérebro e te ajudam a se concentrar

Você já deve ter ouvido falar sobre os alimentos que podem fazer tudo, desde melhorar a memória até ajudar na concentração. Mas será que eles funcionam mesmo? Sim! A boa notícia é que você pode aumentar a sua chance de manter o cérebro saudável se adicionar alguns alimentos à sua dieta.

Açúcar

Steve Buissinne/Pixabay

O açúcar é o combustível favorito do cérebro — não o açúcar de mesa, mas a glicose. É por isso que um copo de suco de laranja ou de outra fruta pode oferecer uma turbinada para a memória e a capacidade mental. Mas vá devagar com o açúcar adicionado, pois ele está associado a doenças cardíacas e outros problemas.

Cafeína

Christoph/Pixabay

Não existe uma receita mágica para aumentar o QI, mas certas substâncias, como a cafeína, podem oferecer energia e ajudar na concentração. Encontrada no café, no chocolate e nas bebidas energéticas, ela fornece a sensação de despertar, embora o efeito seja de curto prazo. Mas não exagere menos: em excesso, a cafeína pode te deixar nervoso e desconfortável.

Grãos e abacate

nothinglikethat/Pixabay

Todo órgão depende do fluxo sanguíneo, principalmente o coração e o cérebro. Grãos integrais, como pipoca e trigo integral, oferecem fibra e vitamina Já o abacate diminui o colesterol ruim e o risco de doenças cardíacas. E, embora o abacate contenha gordura, ela é monoinsaturada, ideal para o fluxo sanguíneo saudável.

Nozes e chocolate

Alexander Stein/Pixabay

As nozes são boas fontes de vitamina E, que tem sido associada ao menor declínio cognitivo. O chocolate escuro também possui outras propriedades antioxidantes poderosas e contém estimulantes naturais — como a cafeína, que ajuda a manter o foco. Coma 30 gramas por dia para garantir os benefícios e nao sofrer de excesso açúcar, gordura e calorias.

Peixe

Shutterbug75/Pixabay

O peixe é uma fonte de proteína ligada ao impulso cerebral, afinal, ele é rico em ômega-3. Essa gordura saudável ​​tem um poder cerebral incrível: ela tem sido associada a menores riscos de derrame e demência. Além disso, pode desempenhar um papel vital no aprimoramento da memória. Para garantir a saúde do cérebro e do coração, coma duas porções de peixe semanalmente.