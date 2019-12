Trânsito de Vênus em Aquário: época de liberdade no amor

Chegou o trânsito de Vênus em Áquario, fase em que o amor tende a ser diferente, estimulante, livre e com afinidade intelectual. Preparados? Pois, Vênus entra em Aquário no dia 20 de dezembro de 2019, às 03h41min, dando o tom dos relacionamentos no fim do ano.

Confira abaixo as previsões para solteiros e comprometidos durante o período. Se quiser acompanhar a agenda do amor em 2020, descubra aqui todos os trânsitos de Vênus no ano novo.

Se você está solteira (o)

Liberdade é a palavra de ordem! Ninguém aceitará ser pressionado. Neste período, todos ficam mais festeiros, independentes e tendem a atrair pessoas nesta frequência.

Também é possível que conhecer pessoas interessantes por meio de amigos, reuniões ou festas de pessoas conhecidas.

Simplesmente abra a sua sociabilidade e saia mais.

Não se surpreenda, igualmente, se um amigo ou amiga (e até alguém conhecido) demonstrar interesse especial em você, e o que era um contato mais distanciado começar a se tornar algo mais sentimental. Vale a pena saber onde Vênus está transitando nesse momento no seu Horóscopo Personalizado.

As atitudes que serão mais valorizadas no período de Vênus em Aquário serão as descontraídas e despachadas. Lembre-se também que a gente paquera com o cérebro, tendo coisas interessantes para dizer e surpreender o outro.

Seja afetuoso (a), mas evite demonstrar grude, já que alguma dose de independência será sedutora nessa fase e não haverá qualquer garantia de que os amores serão para durar. Dê vazão ao seu jeito natural de ser e assuma sua personalidade!

Para encontrar os crushes:

nos lugares mais antenados e/ou alternativos,

a reboque dos seus amigos,

na internet e aplicativos,

em shows

na praia.

Se você está comprometida (o)

Quando ocorre o trânsito de Vênus em Aquário é possível que cada pessoa do relacionamento deseje seu próprio espaço e poderá ter muitas atividades. Essa acentuada independência poderá fazer alguns questionarem se ainda gostam da pessoa parceira, por se sentirem mais descolados dela e quererem outros estímulos.

Pode ser que realmente tenha acontecido aquele esfriamento mais sério de sentimentos, mas pode ser algo temporário, ligado a esse trânsito.

Vênus em Aquário traz desejo de se reinventar, se descobrir e, muitas vezes, dar mais atenção aos amigos e outros projetos.

O período não combina com muito grude, mas, ao mesmo tempo, é propício para prestigiar o outro, principalmente sabendo ouvi-lo e ajudá-lo. Isso será valorizado. Afinal, esse é um jeito de demonstrar que, além de tudo, você é um bom amigo (a).

As novidades são bem vindas. Então, que tal:

quebrar a rotina,

fazer uma surpresa ou algo inusitado,

revelar outras facetas suas.

A época é interessante, também, para mudar o visual. O período de Vênus em Aquário favorece ainda o encontro com outros casais e a oportunidade de socializar, podendo aumentar a sinergia entre você e a pessoa parceira – ou afastá-los de vez, se já houver uma crise em curso.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Veja quais são as previsões da Numerologia para 2020 segundo o número do seu ano pessoal.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]