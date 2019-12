Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 20 a 22 de dezembro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Fim de semana para organizar ideias e começar a enxergar o futuro, especialmente quanto a aspectos financeiros.

É preciso ter cuidado com o que diz no trabalho e tentar não se envolver em fofocas. Você precisa de alguns dias de descanso para relaxar, não negligenciando a própria saúde e buscando ajuda se necessário.

Seus números da sorte são 03, 22 e 87. Um amor do passado retornará à sua vida e é melhor fechar esse ciclo. Conheça pessoas mais semelhantes a você.

Um amigo o procurará para pedir conselhos muito importantes. O ariano não suporta a monotonia da vida cotidiana, então sempre tem o desejo de viajar ou conhecer lugares diferentes para experimentar novas experiências; invista nisso.

Touro

Você se sentirá muito nostálgico por alguém que não está mais ao seu lado. Tenha cautela e não procure problemas onde não há nenhum. É preciso começar a controlar sua personalidade e não ser tão impulsivo para que as pessoas que o amam não o deixam.

Nesta sexta-feira você estará com muito trabalho. Você recebe um convite. Pare de procurar amor, apenas preste mais atenção em pessoas do signo de Câncer ou Virgem.

Um amigo pode convidá-lo para uma viagem. Tenha atenção com problemas de pele ou doenças sexualmente transmissíveis; tente ir ao médico. Você terá sorte com os números 04, 28 e 33.

Seu signo sempre quer ter controle sobre tudo, mas lembre-se de que muitas coisas não dependem de você e, portanto, relaxe. Invista seus dias do fim de semana para começar a aprender algo novo.

Gêmeos

Durante este fim de semana, haverá muitas festas e diversão ao seu redor, apenas tente não negligenciar seu trabalho para não ter problemas mais tarde.

Lembre-se que seu signo é muito apaixonado por tudo e sempre tenta experimentar relacionamentos com pessoas muito diferentes.

Tente ser mais consciente com dinheiro e comece a administrar melhor. Um amor do passado deseja ter uma aventura; tente analisar a situação muito bem antes de se envolver.

Você terá sorte com os números 00, 24 e 51. Previna possíveis problemas em automóveis para não ter maiores problemas. Um convite da sua família chegará. Nunca pare de estudar.

Câncer

Você terá muitos compromissos nesses três dias e será necessário gerenciar seu tempo com responsabilidade para não deixar de fazer algo importante.

Sexta-feira animada e ao lado de colegas. Mudar algo aparência ou renovar as energias ajudará a receber o novo ano com animo.

Não procure esse amor que não está com você, lembre-se de que, se você não o ama mais, é melhor seguir em frente e continuar progredindo. Você receberá dinheiro extra com os números 09, 63 e 88.

Não presuma suas realizações e seu dinheiro para não gerar inveja. Tente não controlar sua raiva e ressentimento por problemas no trabalho, lembre-se de que seus colegas estão apenas passando por sua vida; portanto, não dê tanta importância a isso.

O signo de Câncer é o governante de tudo que é oculto e místico, portanto, você deve sempre ter pensamentos positivos.

Leão

Felicidade e diversão estão previstas para praticamente todo o fim de semana, especialmente ao lado de entes queridos. Você decide tirar alguns dias de férias para passar com sua família.

Tome a decisão de cuidar melhor da saúde para se sentir mais feliz consigo mesmo. Não perca a paciência na busca do amor; você conhecerá pessoas muito compatíveis, só deve estar aberto a possibilidades.

Você ganha um presente. Seus números da sorte são 00, 34 e 56. Tente dormir mais e deixe de lado os pensamentos negativos. Você precisa ter um equilíbrio em sua vida.

Lembre-se de que seu signo sempre busca perfeição em tudo, sendo muito sonhadores e idealistas; portanto, não hesite em seguir seus sonhos e trabalhar muito até atingir todos os seus objetivos. Você decide mudar e se desfazer do passado.

Virgem

Você entra em um estágio muito importante de sua vida, no qual entende muitas coisas sobre si mesmo e amadurece para mudar o que não gosta.

Sexta-feira de muito trabalho atrasado e reuniões de última hora. Dinheiro inesperado pode chegar. Cuidado com problemas legais e atrasos nos pagamentos.

No amor, você pode se desapontar, mas deve ficar muito deprimido; tome isso como um aprendizado. Você terá sorte no domingo e seus números são 08, 65 e 77.

Lembre-se de que seu signo é o trabalhador mais esforçado do zodíaco e isso o pode levar longe. Pare de idealizar tanto as pessoas, primeiro tente conhecê-las bem antes de ter muita confiança.

Evite cair em fofocas no local de trabalho, pois isso só lhe trará energias negativas que o atrasam no sucesso.

Libra

Chega seu momento de crescimento pessoal e profissional, apenas tente não mostrar suas realizações para não atrair inveja. Você será convidado a fazer uma viagem.

Dinheiro inesperado pode chegar. Seus números são 10, 27 e 34. Um amor do signo de Capricórnio ou Áries chegará aos librianos solteiros. Um amor do passado pode tentar voltar, mas será melhor fechar essa história.

Um animal de estimação pode chegar a sua vida. Um parente de fora está procurando por você para fazer um convite. Lembre-se de que seu signo tem uma grande capacidade de liderança em tudo; portanto, tente tirar proveito dessa virtude para os negócios e trabalho. Você terá muito sucesso em tudo o que se propor a fazer.

Escorpião

Neste fim de semana, você receberá convites e pode ganhar prêmios surpresa. É uma fase de muita sorte! Cuide das suas finanças e não faça despesas excessivas; não compre o amor de outras pessoas com presentes.

Cuide de problemas na garganta e consulte um médico se necessário. Esteja mais em contato com você mesmo e a espiritualidade para definir e alcançar o que tanto deseja. Seus números da sorte são 20, 34 e 99.

Você compra roupas para uma festa. Você recebe o convite para ir a um show. Evite se sentir depressivo; medite e tente organizar melhor mente e sentimentos. Use o amarelo, vermelho e laranja para atrair abundância.

Sagitário

Dias de boa sorte em sua vida e, acima de tudo, de se reinventar no amor. Este é o momento ideal para viver um relacionamento.

Tente pagar as dívidas para evitar problemas no seu futuro. Não fale mais com ninguém sobre seus problemas, lembre-se de que muitas pessoas estão felizes por você se sentir mal; portanto, tente ser mais discreto.

Você resolve burocracias. Nesta sexta-feira, você pode tirar atrair melhores energias se mantendo positivo e renovando a forma que costuma se ver.

Não seja tão impulsivo para não ter problemas com pessoas queridas. Um amigo do signo de Peixes ou Áries pode estar se apaixonando por você; esclareça a situação antes que alguém se machuque.

Você terá sorte com os números 01, 23 e 56. Os casados podem saber de uma gravidez.

Capricórnio

Nesta sexta-feira, você se sentirá muito positivo e com toda a energia necessária para progredir. Lembre-se de que seu signo estará sempre lutando para ser o melhor em tudo, principalmente no trabalho, então se especialize mais em seus conhecimentos.

Você poderá viajar nos próximos dias. Tente não se apaixonar tanto, especialmente se acabou de conhecer seu parceiro; lembre-se de que a confiança é adquirida com o tempo. Ouça os conselhos de seus pais ou pessoas amadas; eles sempre vão querer o melhor para você.

Fim de semana ideal para organizar a vida. Em caso de problemas no estômago e no intestino, tente não beber tanto álcool ou exagerar na comida. Você terá sorte neste sábado e seus números são 04, 56 e 70; combine-os com a sua data de nascimento.

Aquário

Você executa muitas tarefas pendentes do seu trabalho. Tente gerenciar o tempo melhor para poder prestar mais atenção em tudo o que você deve fazer e não acumular tarefas.

Tenha cuidado com problemas e amigos fofocando; tente ser mais discreto em sua vida. Você terá sorte no sábado com os números 06, 15 e 89; Tente combiná-los com sua data de nascimento e use a amarelo para que sua sorte se multiplique.

Um amor do passado do signo de Áries, Libra ou Sagitário insiste em vê-lo para retornar; pense muito bem antes de tomar qualquer decisão. Será um fim de semana perfeito para assuntos familiares. Não leve a sério o que os outros pensam de você e não deixe de ser você mesmo.

Peixes

É hora de eliminar todas as tensões acumuladas no trabalho. Lembre-se de que seu signo sempre leva coisas para o lado pessoal, mas é melhor desconectar completamente de tudo e aproveitar esses três dias ao lado de pessoas amadas.

Sexta-feira de pagamentos. Tente ter uma vida saudável para se sentir melhor. Você recebe um convite para viajar.

No amor, você continuará conhecendo pessoas muito compatíveis, mas por enquanto ainda não terá nada formal. Seus números são 09, 18 e 32. Evite ser muito dramático e tomar atitudes impulsivas; seja mais focado.