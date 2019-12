Decoração: 5 maneiras de usar plantas para dar nova vida à sua casa

Ter plantas por perto é saudável. Além de refrescar o ambiente, as folhas e flores nos acalmam e trazem aquela sensação de aconchego para o lar. Ou seja, motivos não faltam para incorporá-las à decoração de qualquer ambiente.

Veja esta lista de ideias para deixar a sua casa mais verde.

Prepare um lugar de descanso

Fredrik Sweger/IKEA

Já foi comprovado que ter plantas por perto faz bem. Então você pode ter muitas! Anote a receita para um cantinho especial: coloque uma poltrona e uma mesa ao lado de uma janela e cubra as superfícies com plantas. Finalize com uma lâmpada e tecidos macios.

Faça um jardim vertical

Fredrik Sweger/IKEA

A luz do dia pode ser um recurso limitado em uma casa. Por isso, o jardim vertical pode ser uma boa alternativa. Uma prateleira pequena ajuda a aproveitar o máximo do sol sem bloquear a passagem da luz.

Mova as plantas com facilidade

Fredrik Sweger/IKEA

As plantas são excelentes companheiras, já que ajudam a refrescar o ar e acalmam a visão. Coloque-as sobre uma mesa com rodinhas e arraste o móvel para perto do seu cantinho do descanso. Durante o dia, você pode movê-las para perto da janela.

Dê vida aos cantos

Fredrik Sweger/IKEA

Sempre há um canto da casa que precisa de um pouco de atenção extra. Uma mesa ou uma prateleira cheia de plantas pode dar vida a esse espaço, mesmo quando ele é limitado. Para um extra, adicione uma luz forte.

Prepare minijardins

Fredrik Sweger/IKEA

Uma estufa não precisa ser grande. Coloque as plantas em jarras individuais para criar pequenas instalações decorativas. Só se lembre de abrir os vasinhos de vez em quando.