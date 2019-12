Os signos do zodíaco que dificultam mesmo quando estão a fim

Não é que eles não querem passar um tempo ao seu lado ou te conhecer melhor; esses signos do zodíaco acabam se fazendo de difíceis mesmo quando estão a fim.

Confira se você está na lista:

Virgem

Esse signo vive dizendo que quer amor na sua vida, mas no fundo tem dificuldades de lidar até com ele mesmo. Em um primeiro momento, ele prefere dificultar as coisas e se mostrar distante, tudo por medo de se machucar.

Escorpião

O escorpiano costuma deixar os parceiros confusos porque dá sinais difíceis de interpretar. Uma hora, ele pode te dar toda a atenção do mundo e, na outra, te deixar desconfortável por parecer disposto a te abandonar.

Sagitário

Este signo não tem muita esperança no amor e isso o faz agir de uma maneira bastante estranha. Às vezes, pode dar confiança e fazer você acreditar que tudo está bem, mas logo se distanciar na primeira oportunidade.

Capricórnio

O capricorniano é cauteloso. É difícil para ele assumir a responsabilidade pelo que sente e isso faz com que ele seja difícil a ponto de levar os outros à desistência. Ele é muito cuidadoso e não gosta de se sentir vulnerável.

Aquário

Este é com certeza um dos signos mais independentes do zodíaco. Isso faz com que ele se feche para o amor e para as pessoas que estão interessadas. Ele tem dificuldade em entender o que sente e, se a pessoa não transmitir confiança o suficiente, ele passará a agir de maneira estranha e distante.