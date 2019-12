Confira lista de comidas com Vitamina D importantes para manter as recomendações diárias

A vitamina D é essencialmente retirada da luz solar. Apesar disso, alguns alimentos possuem quantidades que podem ajudar a atingir a quantia indicada pela Organização mundial da Saúde (OMS). Alguns minutos de exposição ao sol são fundamentais para suprir a quantidade diária desse nutriente.

Ela é extremamente importante, pois ajuda na absorção do cálcio pelo sistema digestivo, combatendo assim a osteoporose e o raquitismo. Ainda auxilia no combate ao estresse, hipertensão, problemas cardíacos e câncer.

A vitamina D fortalece ossos, dentes e algumas pesquisas a ligam ao ganho de massa muscular e também à prevenção da esclerose múltipla.

Reprodução/ Pixabay

Dose diária de Vitamina D recomendada

Todos os alimentos ricos em vitamina D são de origem animal, e a quantidade indicada para um adulto saudável é, em média, 15 mcg por dia, enquanto os idosos precisam de 20 mcg/dia.

No entanto, algumas pesquisas indicam que a quantidade de Vitamina D ingerida diariamente deve ser 10 vezes maior que isso. Alguns estudos corroboram com essa constatação.

Uma pesquisa na Finlândia indica que assim que a houve uma diminuição na recomendação da dose diária de Vitamina D em meados da década de 1960, o número de casos de diabetes tipo 1 naquele país aumentaram 350% em crianças de um a 4 anos nas décadas seguintes.

Só em 2006, quando o valor foi reajustado e as autoridades passaram a fortificar alimentos lácteos com adição de vitamina D, que os casos de diabetes se estabilizaram. Segundo a pesquisa, os casos de diabetes tipo 1 passaram a reduzir nos últimos anos.

Alimentos ricos em vitamina D

Reprodução/ Pixabay

Óleo de fígado de bacalhau

Sardinhas enlatadas

Ovo cozido

Arenque fresco

Ostras cruas

Salmão cozido

Fígado de galinha

Lembrando que a melhor fonte de vitamina D continua sendo a luz solar. 15 minutos por dia de exposição é o suficiente para pessoas com pele branca, as pessoas com pele negra precisam de 1 hora de exposição para atingir as quantias recomendadas pela OMS.