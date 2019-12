A atitude simples que pode ajudar cada signo a se preparar para 2020

2020 está chegando e cada signo do zodíaco pode se preparar com uma atitude simples, mas que contribuirá bastante para receber esta nova fase.

Confira:

Áries

É tempo de começar a fazer pequenas mudanças, especialmente na carreira. Não corra do trabalho duro se você tem um objetivo e comece a traçar planos.

Touro

Este final de ano pede que você fuja da exaustão mental e dê um tempo para poder renovar as energias. É preciso estar aberto para receber as coisas novas e emoções que estão por vir.

Gêmeos

Organize e seja cauteloso com suas finanças. No próximo ano esse é um dos aspectos que precisa entrar em foco e você deve começar a traçar panoramas desde já!

Câncer

Não deixe a carência tomar conta e mantenha seu coração aquecido com as realizações que a vida já entregou e ainda pode entregar.

Leão

Conclua projetos, mas não espere ter tudo solucionado para só então começar a aproveitar a vida. Viva a felicidade no presente!

Virgem

Se prepare para finalizar assuntos e se liberar de dores do passado. Vínculos serão reparados em breve e é preciso entrar nessa sem mágoas.

Libra

Recupere sua vitalidade descansando sem culpa. Novas visões e antigas conclusões cairão por terra em breve e você deve estar renovado para processar tudo!

Escorpião

Não desanime! Fique ao lado de pessoas que o fazem feliz para recordar os bons momentos que a vida pode proporcionar e alivie as preocupações rotineiras.

Sagitário

Dê o melhor de si e impressione com sua dedicação. Ao impressionar com o seus esforços, muita coisa positiva pode ser atraída.

Capricórnio

Encare e mude sua vibração para não ficar para baixo. Evolua sua mente, coração e espírito para criar o mundo pessoal que você deseja.

Aquário

Reserve um momento para recuperar o fôlego e após o tempo de descanso comece a definir seus próximos passos. Muitas vezes precisamos dar um passo atrás para poder avançar com mais certezas.

Peixes

Não tema a vida adulta, ela também rende boas histórias. Evite viver apenas em nostalgia e, se for preciso, esclareça o passado para depois definir o futuro com as energias renovadas.