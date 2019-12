Decoração: 6 sugestões para um quarto pequeno

Todo mundo sonha em ter um quarto que dê conta de acompanhar o seu estilo de vida. O problema surge quando o espaço é pequeno. Mas com um pouco de criatividade é possível fazer com que os móveis deem conta do recado.

Veja seis sugestões de decoração e armazenamento inteligente para criar um espaço arejado.

Comece com a cama

Karl-Johan Hjertström/IKEA

Mesmo que o espaço seja limitado, a ideia é ter acesso a tudo o que você gosta de ter por perto. Comece colocando a cama no meio do cômodo para liberar espaço ao redor do móvel. Assim você pode decorar com outros itens, como uma mesa atrás da cabeceira.

Crie uma atmosfera

Karl-Johan Hjertström/IKEA

As suas escolhas podem fazer com que um quarto pequeno pareça arejado. Evite muitos detalhes e use materiais leves, como o rattan e os tecidos naturais. Além disso, planeje a iluminação de acordo com a maneira como você usa o espaço.

Use o espaço morto

Karl-Johan Hjertström/IKEA

Você já parou para pensar que o espaço embaixo da cama pode ser usado para armazenar coisas? Use-o para ter acesso fácil a itens como lençóis, toalhas e travesseiros. As caixas de armazenamento com tampas protegem os itens do pó.

Esconda a “bagunça”

Karl-Johan Hjertström/IKEA

A ideia do guarda-roupa aberto é manter o que você usa com frequência por perto. Mas não importa o quão organizado ele esteja, às vezes você quer esconder as suas coisas. Se não há espaço suficiente para portas, experimente pendurar uma cortina.

Armazene e decore ao mesmo tempo

Karl-Johan Hjertström/IKEA

Você pode, ao mesmo tempo, decorar e organizar a bagunça com a ajuda de cestas e caixas. Basta usar o armazenamento de papelaria para dar um toque de personalidade ao seu quarto.

Use e abuse das prateleiras

Karl-Johan Hjertström/IKEA

Se você não tem espaço para penteadeira, por que não usar uma prateleira? Um espelho pequeno e copos para guardar os itens de maquiagem já são o suficiente para criar uma estação de beleza.