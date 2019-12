Os signos que não assumem, mas ficam muito entusiasmados com relacionamentos amorosos

Alguns signos do zodíaco podem demonstrar que não procuram ou não se importam com relacionamentos amorosos, mas na verdade ficam muito entusiasmados quando essa chance chega à sua vida.

Áries

Especialmente depois de algumas decepções, o ariano pode demonstrar que deseja sua liberdade e não está interessado em relacionamentos. No entanto, no fundo este signo deseja um companheiro e fica extremamente otimista com a ideia de compartilhar tudo o que ama e viver novas experiências a dois.

Touro

O taurino pode tentar se distanciar e se fazer de indisponível para novos relacionamentos, mas a verdade é que quase sempre se envolve antes do que realmente demonstra. A confiança não é algo tão simples para este signo, por isso ele se entusiasma com a ideia de ter alguém para contar e se sentir seguro para abrir seu mundo que nem sempre é revelado.

Virgem

Preocupado com muitas coisas importantes, o virginiano pode parecer pouco interessado em relacionamentos, mas na verdade se entusiasma muito diante de novas possibilidades que parecem promissoras. O amor chama a atenção especialmente quando este signo se sente desafiado ou se encanta completamente pelas coisas em comum.