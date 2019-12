Os signos que não aguardam um perdão por muito tempo

Para alguns signos do zodíaco, o perdão é algo valorizado, mas que perde a importância se demora muito para ser pedido.

Confira quais signos não aguardam um perdão por muito tempo:

Áries

Quando é decepcionado e, especialmente se tem o ego ferido, o ariano não dá muito tempo para que o outro se desculpe e pode decidir se distanciar de forma impulsiva. Por isso, se alguém precisa pedir perdão para este signo, deve tentar agir sem rodeios, evitando fazer promessas a longo prazo e assumindo seu erro com sinceridade – já que eles são muito bons em identificar a falta dela.

Escorpião

O rancor do escorpiano aumenta a cada segundo que passa quando ele é decepcionado. Por isso, é melhor demonstrar o arrependimento rápido e não só com palavras, mas também com ações, levando a sério seus sentimentos, preocupações e reclamações. Este signo não recupera a confiança facilmente, mas precisará de uma prova de que você está se empenhando e sendo sincero.

Capricórnio

O capricorniano não se sente tranquilo até achar algum tipo de resolução para aquilo que o aflige, podendo colocar até seus sentimentos de lado neste momento. Então, se você não agir rápido talvez não tenha tempo de mostrar seu arrependimento ou se surpreenda com alguma atitude dele. Por isso, é importante ser honesto e ter uma solução formulada para fazer as pazes e demonstrar que sua confiança merece ser recuperada.