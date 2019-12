Os 5 melhores aplicativos gratuitos de meditação

A meditação é uma maneira simples de colher grandes benefícios. Mas por onde começar? Boas notícias: existem programinhas para isso. Listamos cinco aplicativos de meditação. Basta fazer o download no seu celular para realizar uma meditação guiada e aprender técnicas de respiração profunda.

Lembre-se: todos os apps são gratuitos, mas alguns deles podem oferecer compra interna para ter acesso a mais recursos.

Mindfulness App

Descrição: “comece a sua caminhada para um estado mental mais relaxado e saudável com a Mindfulness App. Quer seja iniciado ou experiente em meditação, o Mindfulness App vai te ajudar a estar mais presente na sua vida cotidiana”.

Disponível para: Android e iPhone.

Headspace

Descrição: “aprenda habilidades que transformam vidas meditando apenas alguns minutos por dia com o Headspace. Aproveite centenas de sessões sobre saúde física, desenvolvimento pessoal, gerenciamento do estresse e alívio da ansiedade para você ficar zen. Todas têm o intuito de ajudar você a se estressar menos, se concentrar mais e se sentir melhor. Pratique mindfulness onde e quando quiser”.

Disponível para: Android e iPhone.

Calm

Descrição: “Calm é um aplicativo líder para meditação e sono. Junte-se aos milhões que experimentam menos estresse, menos ansiedade e mais sono repousante com nossas meditações guiadas, histórias de sono, programas de respiração, masterclasses e música relaxante. Recomendado pelos principais psicólogos, terapeutas e especialistas em saúde mental”.

Disponível para: Android e iPhone.

Sattva

Descrição: “autênticos, profundos e baseados nos princípios védicos da meditação, dos quais milhões de pessoas se beneficiam há milhares de anos, as meditações, sons sagrados e música em Sattva são entregues por estudiosos sânscritos que dominam o sutil funcionamento interno da mente”.

Disponível para: Android e iPhone.

Stop, Breathe & Think

Descrição: “cheque as suas emoções para receber recomendações diárias de meditação e atenção, sintonizadas com o que você sente. Esta experiência calmante de aplicativo de meditação foi projetada exclusivamente para ajudar você a ficar atento, relaxar, dormir melhor e criar força e confiança emocional para lidar com os altos e baixos da vida. Atenção plena e meditação é a prática. Stop, Breathe & Think é o processo”.

Disponível para: Android e iPhone.