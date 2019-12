Encontro hilário de marmota com raposa vence prêmio em concurso de fotos sobre a vida selvagem

O Museu de História Natural de Londres já anunciou os vencedores da 55ª mostra de Fotógrafos da Vida Selvagem de 2019 e, entre os 19 selecionados, há um que chama a atenção: o ganhador da categoria comportamento de mamíferos.

Batizada de O Momento, a foto de Yongqing Bao registra um instante do início da primavera no platô Qinghai-Tibet, nas montanhas chinesas de Qilian. Uma marmota faminta avistou uma raposa e disparou um alarme para avisar os seus companheiros do perigo, mas o inimigo não reagiu e ficou na mesma posição, mas logo avançou para escapar.

Bao Yongqing/Fotógrafo da Vida Selvagem do Ano 2019

