Previsões astrológicas para a semana de 16 a 22 de dezembro de 2019

Com base no céu astrológico geral, confira as previsões astrológicas para a semana para 16 a 22 de dezembro de 2019. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

A semana tem Mercúrio quadrando Netuno, o que pode ocasionar atrasos no dia a dia, com problemas no trânsito, transportes públicos ou como a Internet ou um sistema importante que fica fora do ar por horas e precisa de manutenção.

E pode haver notícias confusas (e, quem sabe, também bombásticas) nesta semana, com as famosas fake news e informações desencontradas.

Nas relações, há busca por liberdade, com Vênus em aspecto com Urano e depois ingressando em Aquário na sexta-feira (20). Potencial de variações súbitas na bolsa de valores e de corte de créditos.

Há também potencial de aumento de radicalismo e de relações menos tolerantes, com chance de rupturas.

Atenção porque as previsões astrológicas para a semana sugerem acontecimentos inesperados para pessoas próximas.

Marte, por sua vez, faz ótimos aspectos, o que garante altas doses de energia, determinação e, se os sistemas permitirem, rendimento. Esse período é muito bom para atividade física.

Atrasos no cotidiano e fake news

Ao longo da semana, Mercúrio em quadratura com Netuno pode tornar o dia a dia mais atrapalhado, do tipo esquecer uma chave, dar uma volta muito maior para fazer algo, ou então com problemas e atrasos com sistemas, trânsito ou mesmo com instruções e notícias confusas.

Por exemplo, se o governo emitir novas diretrizes, poderão ser contraditórias e pouco claras. O plano mental tende a ficar mais distraído e também nublado. Por causa disso tudo, vai ser mais importante conferir dados, trabalhos e informações.

Há tendência ao surgimento de (ainda mais) fake news, e também de revelações que podem ser bombásticas – e não se saber, a princípio, onde está a verdade.

Em razão de tudo isto, pode não ser boa época para tomar decisões importantes e/ou assinar contratos. Se for, porém, inevitável, faça tudo com mais atenção. Não confie cegamente em qualquer informação.

Na comunicação, se esforce para ser claro. Pode usar metáforas e exemplos, já que Netuno acende a imaginação, mas tente também ser específico. Cuide, igualmente, com declarações muito assertivas, pois há mais potencial para polêmicas e distorções.

Relacionamentos: liberdade e pouca tolerância

Depois de uma semana anterior mais difícil para as relações, por causa da conjunção de Vênus com Saturno e Plutão, essa pode não ter o mesmo clima complexo, tampouco tem energia de contemporização.

A partir da quinta-feira (19), Vênus quadra Urano, com efeitos até a véspera de natal (24), e também ingressa em Aquário, o signo regido por Urano, a partir da sexta-feira (20). Com tudo isso, Aquário/Urano ficam muito destacados, e isso tem um lado positivo e um negativo, como qualquer posicionamento. A seguir, algumas manifestações dessa combinação:

Tendências ao radicalismo , com chance de polarização, rebeldia, rebelião e rupturas. Por outro lado, bem usado, Aquário e Urano podem puxar pela razão quando ela se faz necessária. Por exemplo, em uma relação muito desgastada, ambos podem ver que a melhor alternativa é a separação .

, com chance de polarização, rebeldia, rebelião e rupturas. Por outro lado, bem usado, Aquário e Urano podem puxar pela razão quando ela se faz necessária. Por exemplo, em uma relação muito desgastada, ambos podem ver que a melhor alternativa é a . Aumento da necessidade por liberdade e de busca por estímulos e novidades. Possibilidade de distanciamento temporário, por alguns dias, como um marido que viaja a serviço ou um amigo muito próximo que está envolvido com muito trabalho.

e de busca por estímulos e novidades. Possibilidade de distanciamento temporário, por alguns dias, como um marido que viaja a serviço ou um amigo muito próximo que está envolvido com muito trabalho. Chance de acontecimentos inesperados com pessoas próximas, como, por exemplo, uma crise de saúde que leva a uma emergência hospitalar.

com pessoas próximas, como, por exemplo, uma crise de saúde que leva a uma emergência hospitalar. No âmbito financeiro, compras de longo prazo (um carro, um imóvel, etc) estão desaconselhadas, pois pode haver mudança de ideia posterior. Mercado financeiro tendente a grandes oscilações. E há ainda possibilidade de adiamento e corte de créditos.

Portanto, dá para ver que não é uma energia exatamente fácil. Porém, a partir do dia do Natal (25) começa a se dissolver. Até lá, há mais chance de brigas e intolerância. Se estiver no meio disso, tente relativizar e não levar tudo a ferro e fogo. Distanciar-se pro alguns dias pode ajudar.

Outra coisa é que existe chance maior de pessoas furarem ou não poderem comparecer a compromissos. Dica: não tente forçar ninguém a nada, e nem ter atitudes autoritárias, pois a rebeldia está no ar, e podem surgir conflitos a partir disso.

Vênus em Aquário: busca por companheirismo e amizade nas relações

De 20/12/19 a 13/01/2020, Vênus transita pelo moderno Aquário. Nos primeiros dias deste trânsito, como já foi visto acima, a energia vai ser mais tensa e difícil, em razão da quadratura com Urano. Depois, ameniza.

Há uma valorização da inteligência, intelecto, razão, amizade, liberdade, ter alternativas, coisas novas e modernas. É um tempo muito interessante para grupos, trocas e amizades, regidos por esse signo, talvez trazendo um tom diferente para o Natal, mas, principalmente, para o Ano Novo.

Nas relações comprometidas, Aquário pede mais diálogo, amizade e também estímulo. É um signo que aprecia romper a rotina. E, para quem está solteiro, a atitude vai ter que ser solta e desencanada, sem cobranças, pois é o que vai funcionar melhor agora. Também vai ser possível conhecer pessoas interessantes através de amigos e contato em grupo.

Sistemas poderão estar confusos e pode haver atrasos no cotidiano, conforme explicado em “Atrasos no cotidiano e fake news”, todavia, a ação e a energia vão estar excelentes, com o intenso Marte em Escorpião em bom aspecto com Netuno, Saturno e Plutão.

O trígono de Marte com Netuno ajuda a fazer fluir ações, do tipo estar inspirado para fazer algo ou ter uma boa intuição sobre como executar determinada coisa.

Os bons aspectos de Marte com Saturno e Plutão, por sua vez, dão sustentação às ações, com boas doses de garra e determinação. Há energia de sobra para executar o que quer que seja, desde um trabalho até a atividade física. Excelente, igualmente, para fisioterapia e recuperação.

Tendemos a agir de forma mais focada e determinada. Só o que pode atrapalhar isto é se a mente estiver confusa, uma possibilidade nesta semana. Mas, fora isso, vai ser mãos à obra e “siga em frente”.

O ótimo rendimento que esses aspectos propiciam só vai ser detido se houver falhas em sistemas e na Internet que causem atrasos.

Transformações necessárias e abertura ao novo

Dezembro tem dois aspectos importantes: a conjunção de Saturno com Plutão e um trígono de Júpiter com Urano. O primeiro aspecto, que exerce pressão já desde o início do ano, fala em estruturas, coletivas e pessoais, que já não estejam bem e que tendem a desmoronar.

Por exemplo, uma pessoa com problema físico há anos pode não ter mais conseguido continuar com a atividade laborativa e ter entrado com processo de aposentaria por invalidez. Não é um aspecto fácil, e ainda prossegue em 2020.

Mas Júpiter em trígono com Urano favorece alternativas de coisas novas e mudanças. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser demitida formalmente, mas continuar a prestar serviço para a sua empresa e ainda tentar aumentar o leque de clientes, como forma de tirar proveito desta liberdade, para iniciar um novo tipo de trabalho.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja previsões para 2020 segundo a Astrologia, Numerologia e Tarot para você.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Veja quais são as previsões da Numerologia para 2020 segundo o número do seu ano pessoal.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]