Alguns signos do zodíaco costumam ter relacionamentos marcantes e, por isso, quase sempre são procurados por amores do passado.

Confira quais são os signos que sempre lidam com a volta do ex:

Áries

Muitas pessoas tendem a valorizar sua forma de ser e viver a vida após o término, sentindo falta do seu ânimo para se aventurar e buscar emoção quando tudo parece monótono. Por isso, é bem possível que amores do passado voltem em busca de reconquistá-lo, tentando provar que agora estão prontos para o valorizarem mais.

Escorpião

Aqueles que conhecem seu lado apaixonado e ardente já não se contentam facilmente com parceiros sexuais e românticos que costumam ir com calma. Por isso, muitos deles acabam sentindo falta da chama que seu signo gosta de manter acesa sempre. Pessoas do passado sempre dão um jeito de se reaproximar e relembrar momentos ao seu lado.

Sagitário

Sendo um signo de muitos interesses românticos – e que nem sempre se transformam em algo amis sério – não é difícil para o sagitariano manter em contato com pessoas do passado. Eles são muito lembrados por sua personalidade divertida e que traz sentido e significado às coisas, marcando bastante a vida daqueles que se relacionaram. Isso faz com que ex-parceiros enxerguem sempre neles uma possibilidade de conquista, especialmente quando o término não foi ruim.

Peixes

Os relacionamentos com piscianos são profundos e podem mudar muita coisa na forma em que o parceiro enxerga as conexões românticas. Por isso, este signo costuma marcar a diferença na vida de quem se relaciona com ele e, consequentemente, lida com pessoas que retornam do passado buscando uma maneira de tentar novamente com mais seriedade e experiência.