Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 16 a 20 de dezembro

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Semana de sorte para o seu signo. Serão dias de mudanças radicais no trabalho, mas será para melhor. Você irá longe e pode ganhar uma boa posição hierárquica na vida profissional.

Uma viagem em família ou não está prevista par ao fim do ano. Para os solteiros, virá um amor do signo de Gêmeos ou Capricórnio, muito compatível com você. Você recebe um convite e deve apenas tentar ter mais controle com suas despesas.

Você tem o poder de fazer as alterações necessárias, mas lembre-se de que qualquer decisão tomada por você terá um impacto em toda a sua vida; por isso pense duas vezes o que fará com o seu destino. Você terá sorte com os números 09, 27 e 30. Use a cor azul para atrair fortuna.

Touro

Você terá algumas dúvidas sobre seu futuro no trabalho. Lembre-se de que sua força de atração pelo pensamento é muito forte e o que você desejar lhe será dado. Tente colocar suas ideias de maneira positiva sempre para atrair o melhor.

Pergunte ao seu médico sobre gravidez ou problemas durante a gestação. Seus números da sorte são 12, 34 e 79. Use roupas amarelas para atrair sorte. É hora de deixar de depender do seu ambiente familiar e buscar sua independência, lembre-se de que é sempre necessário amadurecer.

A reconciliação com você mesmo e com os outros chegará. Não negue sua felicidade e sucesso; Lembre-se de que tudo o que você pedir se tornará realidade e que o universo conspirará a seu favor para trazer triunfos, você só precisa deixar o bem fluir e saber perdoar. Alguns de vocês podem sentir vontade de começar uma família.

Gêmeos

Você deve buscar a felicidade, não importa o que aconteça ao seu redor. É hora de estudar e organizar melhor sua vida econômica.

Não é o momento de ter medo de novos desafios. Quem está no processo de mudar de emprego e iniciar um negócio deve ser persistente, pois tudo sairá muito bem.

Não pense mais e mude alguns hábitos que podem fazer você se sentir melhor com si mesmo. Você organiza documentos. Seja cuidadoso com um amor do passado que só busca prejudicá-lo ou transmitir energia ruim; tente se afastar dessas pessoas. Nesta segunda-feira, você terá sorte com os números 13, 40 e 98.

Câncer

Você deve dar prioridade a tudo o que tem planejado e não se deixar derrotar por qualquer comentário que fizerem sobre você. Seu signo pode ser mais sentimental do que os outros, mas possui muita força para surpreender quem o subestima.

Este é o momento de grandes conquistas em sua vida profissional e que tudo o que você fizer correrá bem; os maus momentos são deixados para trás e você deve fazer seu trabalho com ainda mais força de vontade. É hora de seguir em frente com tudo!

Você recebe um bônus ou um aumento na renda. O amor estará à sua porta, então não deixe passar, é sua hora de viver um romance. Você terá sorte com os números 02, 17 e 66; combine-os com sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Use a cor azul forte para atrair fortuna.

Leão

É hora de deixar para trás esse amores e amizades ruins que estavam com você apenas por interesse em algo; isso trará felicidade.

Você terá poder suficiente para enfrentar todos os seus medos e agirá com antecipação e preparo diante de qualquer situação. Se você tiver um problema legal, sairá vitorioso.

No amor virá alguém de muita luz chegará à sua vida e o encherá de paz. Tenha cautela em não valorizar quem o ama.

É hora de retomar os estudos que o ajudarão no futuro. Encontre sua família durante dezembro e lembre-se de que este é o mês do perdão. Você terá sorte com os números 06, 88 e 91. O branco trairá sorte e paz.

Virgem

Você está em um estágio de coragem e afirmação, ou seja, não tenha medo do que os outros podem dizer e mostre a todos o quão forte e capaz você é.

Comece o seu próprio negócio se o tem em mente, pois as possibilidades de ganhar dinheiro e ter reconhecimento de outras pessoas é grande.

Esta é a melhor fase do mês e não se encaixa em estados depressivos ou preguiça; portanto, é hora de pedir ajuda se necessário, resolver problemas e agir para conseguir o que deseja, sendo alguém ainda melhor.

Você recebe a notícia de uma gravidez na família ou amigos. Cuide da sua saúde, especialmente especialmente do estômago ou fígado. Você terá sorte com os números 04, 21 e 77. Tente usar a cor verde para atrair sorte.

Libra

Momento de aventura e expansão. Também é hora de seguir em frente com todos os seus projetos de trabalho; não tenha medo, porque a melhor decisão para crescer em todos os sentidos será tomada nos próximos dias.

A necessidade de liberdade e de viajar pode ser grande. Você está no caminho certo no amor e terá um relacionamento.

Cuidado com as traições no trabalho; portanto, tente ser discreto e não se envolva nos problemas de outras pessoas. Um assunto legal se resolverá da melhor maneira. Seus números da sorte são 02, 07 e 56. Use o amarelo para atrair sorte.

Escorpião

A adaptação o ajudará a não ter limites e pode realizar qualquer coisa que tenha em mente, apenas tente ser discreto com os outros para não se encher de energias negativas.

Em questões familiares, você pode ajudar outros a resolverem seus problemas; evite pensar muito sobre isso e apenas fazê-lo para que não fique nada muito complicado.

Um amor do passado pode pedir que você volte, lembre-se de que todos cometemos erros, por isso pense bem em uma nova chance. Alguém de Aquário ou Peixes chega na vida dos solteiros e pode ser muito compatível.

Não seja tão teimoso e se essa negócio não ocorrer, vá em frente com outro projeto. Seus números da sorte são 08, 19 e 27.

Sagitário

Semana com energias muito boas ao seu redor, apenas tente ser mais organizado em tudo o que faz para ter mais tempo.

Não dê tanta importância às críticas de pessoas que apenas o invejam; tenha em mente que seu signo tem força para remover toda essa energia negativa apenas desejando o bem e mantendo os pensamentos positivos.

Você pensa em formalizar um relacionamento. Você recebe dinheiro extra, tenta pagar suas dívidas e organiza melhor suas despesas. Um amigo está procurando por você para convidá-lo para um novo negócio ou trabalho.

Você terá toda a ajuda espiritual necessária para resolver seus problemas. Lembre-se de que você é o poder da transformação. Você terá sorte na terça-feira com os números 09, 21 e 88. Use a cor laranja para atrair sorte.

Capricórnio

Você continuará com seus projetos de vida, especialmente aqueles ligados ao futuro ou a procura de um melhor emprego.

Lembre-se de que seu signo pode atrair dinheiro sempre; portanto, não perca oportunidades de crescimento que ocorrerão agora.

Viagens de trabalho e visitas de alguém da família ou amigos podem acontecer. Cuide do celular para não danificá-lo. Você terá reuniões de última hora para mudanças e posições da equipe.

Você pensa em voltar a estudar. É hora de estar mais em comunhão com o espiritual e encontrar a paz interior; às vezes você é muito dramático e se castiga por isso. É hora de você se amar mais e cultivar sua fortaleza interna. Você terá sorte com os números 03, 44 e 51.

Aquário

Você terá alguns problemas no trabalho. Lembre-se de que seu signo é muito perfeccionista e tende a se incomodar com quem não age da mesma forma; esteja em paz e não procure problemas onde não existem.

Lembre-se de que está passando por um dos seus melhores estágios e deve aproveitá-lo ao máximo. Os comprometidos passarão tempos de brigas e ciúmes; portanto, tente encontrar a melhor solução e crescer como casal.

Você conhecerá pessoas mais compatíveis com você, lembre-se de que seu signo é dominado pela paixão; portanto, serão dias de muita libido. É hora de confiar mais em seu poder de decisão e seguir adiante na vida; evite continuar amarrado a traumas e complexos do passado. Você terá sorte com os números 15, 24 e 70.

Peixes

As energias no trabalho ficarão muito conturbadas e mudanças estão chegando. Você muda e tenta ser melhor em tudo relacionado à sua vida amorosa. Lembre-se de que seu signo é muito sentimental e causa ou cultiva muitas dúvidas sobre o parceiro, então relaxe e aproveite seu relacionamento.

Não procure o amor que o deixou, lembre-se de que você deve ter mais força interior. A proposta de mudar para o exterior pode chegar. Cuide de problemas nervosos.

A vida é uma aventura; você precisa correr mais riscos para conseguir o que deseja e até sair da sua zona de conforto. Sua energia vital e amorosa é muito valiosa, não a desperdice com pessoas que não valem a pena. Você terá um golpe de sorte com os números 10, 23 e 45.