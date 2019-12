Os signos que sempre preferem a honestidade, mesmo que isso machuque

Alguns signos do zodíaco colocam a sinceridade em primeiro lugar. No entanto, podem não lidar muito bem com a honestidade e acabar machucando os outros.

Confira se voce faz parte desta lista:

Áries

As pessoas sob este signo são conhecidas por serem muito honestas. Uma parte disso é visto como virtude, mas também pode causar muitos problemas e afastar algumas pessoas. Você pode confiar neste signo de verdade e amá-lo muito, mas ele nem sempre vai medir sua impulsividade e agressividade com as palavras.

Leão

Os leoninos são leais e para eles a honestidade é algo indispensável com as pessoas. No entanto, em algumas ocasiões eles são muito diretos e propensos à arrogância, podendo expressar sua opinião de maneira dolorosa para o outro. Ainda assim, por mais que machuque, ele não vai deixar de dizer o que pensa.

Sagitário

Este signo nem sempre vê a necessidade de ter um filtro para expressar o que sente e pensa. Eles irão ser honestos com você, mas não possuem muito tato e podem acabar sendo sinceros demais e até menosprezando um pouco seus problemas. O lado positivo é que eles também serão extremamente verdadeiros ao reconhecer o potencial das pessoas que consideram.