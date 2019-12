Conheça as três melhores ilusões de ótica do ano

Na última sexta-feira (13), foram anunciadas as três melhores ilusões de ótica do ano, escolhidas em um concurso chamado A Ilusão do Ano, com a ajuda do Laboratório de Neurociência de Nova York.

As ilusões de ótica são um tipo de ferramenta que pode ser usada para entender como compreendemos a realidade, além de revelar mistérios de como o nosso cérebro funciona na hora de nos mostrar uma imagem.

Elas também costumam ser divertidos. Portanto, vê-las é uma experiência visual e cerebral com a qual qualquer pode se entreter.

No concurso em que mais de 100 trabalhos foram submetidos por designers, psicólogos e neurocientistas, os juízes procuraram reconhecer as três melhores ilusões de acordo com uma série de parâmetros baseados na imagem, na experiência e na complexidade.

Na versão deste ano, foram escolhidos 10 trabalhos como finalistas, dos quais três obtiveram os primeiros lugares. Entre eles estão os trabalhos que, segundo os juízes, mostraram um alto nível nunca visto nos anos anteriores.

O primeiro lugar foi para a ilusão chamada Eixo Duplo, trabalho do designer de jogos Frank Force. No vídeo preparado, parece que uma figura gira em torno de seu eixo vertical e, ao mesmo tempo, na horizontal.

Help me win Best Illusion of The Year!https://t.co/9XWBjs1Hgu

I am in the top 10, please go to this page to see a full version of my entry "Dual Axis Illusion" and vote for it.#illusion #trippy #javascript #geometry #brainteaser pic.twitter.com/SObo6l0rcQ

— Frank Force (@KilledByAPixel) December 9, 2019