Spray nasal de cogumelo mágico é usado para tratar depressão e transtorno de estresse pós-traumático

Um spray nasal de cogumelo mágico foi desenvolvido para tratar depressão e transtorno de estresse pós-traumático ao “resetar” o cérebro dos usuários.

De acordo com o Mirror, o fungo contém psilocibina, uma forte droga alucinógena que é legal na Jamaica, país onde o medicamento foi inventado. Porém, os fabricantes dizem que não há com o que se preocupar: graças ao distribuidor do spray, os usuários podem controlar a ingestão e evitar os efeitos colaterais.

O inventor, Mike Arnold, espera o produto nos Estados Unidos depois que a droga foi descriminalizada em Denver, no Colorado. Usuários de psicodélicos argumentam há muito tempo que pequenas doses de cogumelos podem oferecer benefícios sem necessariamente fazer com que as pessoas “viagem”.