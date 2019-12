4 dicas simples para preparar a sua casa para a temporada de calor

Você está cansado do barulho do ventilador e sem dinheiro para investir em um ar-condicionado? Pois saiba que é possível driblar o calor da temporada com algumas ideias simples e inteligentes. O melhor de tudo: sem gastar muito com equipamentos de alta tecnologia.

Improvise um ar-condicionado

Fredrik Sweger/IKEA

Pendure toalhas ou cortinas úmidas em frente à janela para manter resfriar a brisa, bloquear a luz do sol e manter as temperaturas mais baixas dentro do cômodo. Basta manter um spray por perto, assim é só borrifar água nos tecidos sempre que quiser.

Invista em materiais naturais

Fredrik Sweger/IKEA

Escolha os tecidos com cuidado, já que muitos têm um frescor natural. Nesse caso, prefira a seda, o linho e o algodão.

Rebaixe o seu colchão

Fredrik Sweger/IKEA

Noites quentes tendem a interferir no sono. Uma solução pode ser dormir o mais próximo possível do chão. Se o piso for de ladrilhos, o efeito de frescor será ainda melhor.

Refresque-se por dentro

Fredrik Sweger/IKEA

Quando bater uma onda de calor, corra para a cozinha e prepare um kit refrescante: mantenha toalhas, bebidas e uma garrafa de água congelada em uma tigela repleta de gelo.