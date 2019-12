A carne está cara? Use o ovo! Confira sugestões de receitas com a proteína

A China aumentou muito a compra de carne bovina no Brasil, o que fez disparar os preços aqui nos açougues. Por conta disso, o Metro Jornal convidou quatro chefs para elaborarem pratos com uma proteína que passa a frequentar cada vez mais a mesa dos brasileiros: o ovo.

Moquequinha de chuchu com ovo

Chef Jonathan Nery Erlaches

Serve duas pessoas

“Esse prato é um lembrança da minha infância. Minha mãe sempre gostou dessa moquequinha. É uma receita afetiva. Ela custa em média R$ 4,50 e é muito versátil. Também poderia integrar a receita o camarão sete barbas. Ele realçaria ainda mais o prato. Outro ingrediente delicioso e super barato é abobrinha, que poderia ser utilizada em cubos junto com o preparo do chuchu”

Ingredientes:

• 1/2 maço de coentro

• 2 tomates

• 1 cebola

• 3 ovos

• 1 dente de alho grande

• sal

• pimenta do reino

Modo de preparo:

Esquente a panela de barro no fogo sem nada dentro. Quando estiver bem aquecida, adicione o azeite e o alho amassado. Em seguida, adicione a cebola em cubos, o tomate em cubos e o chuchu descascado em cubos pequenos. Ajuste o sal e pimenta do reino. Quando o chuchu estiver cozido, adicione o coentro, os ovos e deixe cozinhar. Finalize com mais coentro.

Tortinha de Ovo com Vegetais e Pimentas Fresca

Chef Cleuza Costa

Uma porção

“Escolhi esse prato pela praticidade. É uma receita completa, com tudo que precisamos em uma refeição. Custa, em média, R$ 6. Diante do preço da carne bovina, é uma boa opção. Essa alta, inclusive, serve justamente para encontrarmos outras formas, até mais criativas, de consumir proteína”

Ingredientes:

2 ovos

1/2 cenoura pequena

2 vagens

1/4 de brócolis

1 pimenta dedo-de-moça fresca

1 dente de alho

50ml de creme de leite

queijo parmesão ralado a gosto

sal

azeite ou manteiga

Modo de preparo:

Cozinhe a vagem e o brócolis. Enquanto isso, corte a cenoura, a pimenta dedo-de-moça e o alho em tamanhos uniformes. Repita o processo com a vagem e o brócolis após o cozimento de ambos. Reserve. Bata os ovos com o creme de leite e acrescente os demais ingredientes já cortados. Tempere com sal, pimenta do reino e pimenta dedo-de-moça, retire as sementes caso não queira um prato tão picante. Unte uma forma com azeite ou manteiga e despeje a acrescente a mistura. Salpique o queijo parmesão e leve ao forno por 15 minutos até a torta ganhar cor.

Shakshouka à Italiana

Chef Sylvia lis

Serve de 2 a 3 pessoas

“O shakshouka é originário do Oriente Médio, mas existem várias versões pelo mundo. Uma delas é o “Le Uova in Purgatorio” (em português, Ovos no Purgatório). É uma receita que comemos há muito tempo em nossa família, principalmente quando estamos com pressa e queremos algo nutritivo, leve e saboroso. Custa, em média, R$19”

Ingredientes:

4 ovos

1 pimentão vermelho pequeno

1/2 cebola

1 colher de chá de alho espremido

1 lata de tomate pelatti

1 berinjela em cubos pequenos

azeite para refogar

1 pitada de orégano

folhas de manjericão

pimenta calabresa à gosto

sal

Modo de preparo:

Bata o tomate pelatti no liquidificador e reserve. Esquente o azeite e refogue o pimentão em cubos. Em seguida, adicione a cebola e depois o alho. Por fim, acrescente a berinjela. Adicione o tomate batido ao refogado e deixe ferver. Em seguida, acrescente o orégano. Abra buracos no refogado e coloque os ovos um a um. Tampe a panela e deixe cozinhar para que os ovos fiquem no ponto de cozimento desejado. Retire do fogo, polvilhe as folhas frescas de manjericão e regue com azeite.

Ouefs en Cocotte (Ovo na Caçarola)

Marja Akina

Rende seis porções

“O prato é ótimo para comidinhas rápidas sem muito custo ou trabalho, perfeito para visitas de ultima hora ou reconfortar o estômago. A receita toda custa em média R$ 30. Com a alta do preço das proteínas animais, encontrar soluções sempre nos instiga a usar a imaginação e a criatividade. Afinal, foi através das dificuldades que nós evoluímos tanto”

Ingredientes:

1 bandeja de cogumelo paris (200gr)

1 xícara de lentilha cozida

80 gramas de bacon em cubos

1 colher de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 tomate cortado em cubos sem semente

1 colher de sopa de alho picado

1 colher de sopa de manteiga

6 ovos frescos

12 colheres de sopa de creme de leite (2 por ovo)

sal, pimenta e noz moscada

parmesão ralado

fatias de pão para acompanhar

Modo de preparo:

Cozinhe a lentilha e reserve. Em uma frigideira, coloque o bacon com a manteiga até dourar bem. Adicione o alho e os cogumelos cortados em 4. Salteie. Em seguida, adicione a lentilha, os tomates e o cheiro verde. Distribua o refogado entre potinhos que possam ir ao forno e coloque 1 ovo cru em cima do refogado. Tempere o ovo com sal, pimenta e noz moscada.

Adicionar 2 colheres de sopa de creme de leite em cada ovo. Salpique queijo ralado e leve ao forno a 200° por 15 minutos ou até a clara estar cozida, porém com gema mole. E sirva com pão!