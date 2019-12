Os signos que podem ter uma guinada na vida amorosa esta semana

A terceira semana de dezembro pode trazer uma guinada na vida amorosa de alguns signos do zodíaco. Confira quais são:

Libra

Energias positivas rondam sua vida amorosa e isso permanecerá até 13 de janeiro. É um momento importante para os solteiros, mas também para os comprometidos, marcada pelo movimento que o impulsiona a sair da zona de conforto para conhecer o novo ou redescobrir o que o faz sentir vivo. Aceite novas experiências de coração aberto e apenas tenha cuidado para se envolver em triângulos amorosos.

Virgem

De forma inesperada, algo importante pode chegar a sua vida amorosa, pedindo-o para olhar para a situação atual e começar a considerar seu futuro. Sair da zona de conforto nem sempre é fácil, mas este é o momento de não limitar o próprio potencial. Lembre-se que boas oportunidades podem ser vistas com desconfiança no início e até causar rompimentos, mas a paciência e compreensão ajudarão a mostrar seu valor no futuro. O único alerta é evitar ser o assunto de fofocas.

Aquário

A percepção pode aumentar de forma importante, especialmente no amor. Decepções e indecisões começam a dar lugar a novos começos e possibilidades, fazendo-o sentir que tudo pode acontecer, basta a sua iniciativa e força de vontade. É hora de não ter medo de seguir em frente e explorar seu potencial, força de vontade e desejo ao máximo.