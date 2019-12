MasterChef: veja receita de cordeiro recheado com farofa do chef Vitor Bourguignon

Veja a receita de Cordeiro recheado com farofa, gratin de batata, salada morna e cuscuz com cenouras, apresentado pelo chef Vitor Bourguignon na edição da última terça-feira do MasterChef – A Revanche.

Preparação do Prato

Ingredientes para o pernil de cordeiro recheado

1 peça de pernil de cordeiro

100 g de farinha biju

20 g de manteiga

50 g de frutas secas

300 ml de vinho

1 cebola

1 alho-poró

2 cenouras

200 ml de água

2 ramos de alecrim

Pimenta

Sal

Modo de preparo

Desosse o pernil acompanhando o osso. Abra e recheie com a farofa de frutas secas. Para a farofa, aqueça a manteiga e salteie a farinha e as frutas secas. Em uma assadeira, coloque os legumes cortados grosseiramente, o vinho e as ervas. Coloque o pernil em cima, acrescente a água e o vinho. Tampe com papel alumínio. Asse a 180 ºC por uma hora e meia. Depois, deixe na função grill por cinco minutos.

Ingredientes para o gratin de batatas

6 batatas inglesas médias

200 ml de creme de leite

1 ovo

Sal

Modo de preparo

Lamine a batata, salgue e disponha em uma assadeira. Misture o ovo com o creme de leite e leve para assar a 180º C até dourar a parte de cima.

Ingredientes para o cuscuz com cenouras

200 g de cuscuz

200 ml de caldo do assado

2 cenouras laranja

2 cenouras amarelas

2 cenouras roxas

1 colher de azeite

1 colher de manteiga

Pimenta

Sal

Modo de preparo

Aqueça o caldo, coloque o azeite, a manteiga e o cuscuz. Desligue o forno e aguarde incorporar o caldo.

Ingredientes para a salada morna

100 g de brócolis

100 g de cenoura

100 g de tomate

1 cabeça de alho

1 maço de espinafre

100 g de quinoa

Modo de preparo

Branqueie o brócolis, o espinafre e a cenoura. Reserve. Confeite o tomate com um pouco de açúcar. Asse o alho coberto com papel alumínio. Cozinhe a quinoa e, por fim, frite até ficar crocante. Salteie todos os elementos juntos e sirva.

Ingredientes para o molho

3 laranjas

1 colher de mel

1 colher de mostarda Dijon

1 colher de mostarda L'ancienne

200 ml de creme de leite

Modo de preparo

Reduza o suco das laranjas até a metade. Acrescente os demais ingredientes e corrija o sabor, apurando o molho.

Tempo de preparo

2h30