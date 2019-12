Mesa de Natal: 4 truques para decorar e receber convidados

Além de acertar no presente do amigo oculto, é preciso se preocupar com a roupa, o ponto da carne, os detalhes da mesa da ceia… Enfim, são muitos os itens da lista de tarefas para ter uma noite de Natal perfeita. Mas nós te ajudamos com pelo menos um deles.

Veja uma lista com truques simples para preparar uma mesa de Natal perfeita.

Mantenha as coisas simples

Benjamin Edwards/IKEA

Dica número um: use o que você tem. Colha flores no jardim e misture os seus copos e pratos, por exemplo. Além disso, invista em coisas simples, como velas. Em conjunto, esses itens fazem a mesa parecer especial.

Aposte nos tecidos

Benjamin Edwards/IKEA

Os tecidos são uma estratégia certeira. Que tal usar toalhas finas e pequenas como guardanapos? Elas são um pouco maiores do que os guardanapos comuns e trazem um pouco de novidade para a sua ceia.

Decore os guardanapos

Benjamin Edwards/IKEA

Continuamos nos guardanapos, já que muitas vezes eles são esquecidos. Com barbante natural, amarre raminhos de flores em volta do tecido. Ou melhor ainda: dê um toque pessoal com uma personalização diferente para cada convidado.

Encolha os buquês

Benjamin Edwards/IKEA

Buquês são lindos, mas podem atrapalhar quando as pessoas se sentam à mesa e tentam conversar. Por isso é interessante dar preferência a flores em tamanho miniatura, para que todos possam ver a pessoa à sua frente.