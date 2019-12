Tatuagem de besouro se transforma totalmente quando a pessoa mexe o braço

View this post on Instagram

Tattoo 100% pontilhismo que rolou na @expotattoo.floripa pra concorrer na sua categoria. Inspirada nas tatuagens geniais do mestre @veksvanhilliktattoo (you're a genius man, i love it! Come to Brasil) Fotos e videos feitos depois de uma semana, ou seja, esta cicatrizando e com algumas casquinhas mas nem liguem. Obrigado pela paciencia @sismartins_ 😘 Tatuando em @zerotattooestudio Para contato: (48) 99157-9110 This content is exclusively managed by Caters News. To license or use in a commercial player please contact [email protected] or call +44 121 616 1100 / +1 646 380 1615 #escaravelho #escaravelhotattoo #scarab #scarabtattoo #pontilhismotattoo #dotwork #dotworktattoo #d_world_of_ink #ifyouhigh #equilattera #gibinapele #tattoo2me #blackworkers #tttism #best_of_ink1 #TatooistArtMagazine