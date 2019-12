Os signos que terão a vida amorosa influenciada pela Lua Cheia desta sexta-feira 13

A última Lua Cheia de 2019 já está no céu e, concidentemente, caiu em uma sexta-feira 13 pela segunda vez neste ano, sendo a primeira em setembro.

Confira os signos que terão a vida amorosa influenciada por esta Lua Cheia em Câncer:

Áries

Esta Lua Cheia até pode atrair novos romances, mas está mais propícia a trazer relacionamentos e assuntos do passado de volta. Conversas e contatos são iniciados novamente, mas devem despertar menos empolgação e mais reflexão, pois nem sempre é saudável retomar esse tipo de laço.

Comprometidos devem ter cuidado com as palavras rudes que podem ser ditas ao parceiro por impulso. Não se esqueça que este é o momento de ouvir a própria intuição com atenção para ver quem realmente está dizendo a verdade.

Libra

A Lua Cheia marca uma fase de busca pela mudança, especialmente para aqueles que estão em relacionamentos ou situações que o oprimem. Interesses amorosos ainda não concretizados devem começar a se desenvolver e relações de amizade podem mudar devido a sentimentos românticos.

Este trânsito atrai alterações na vida pessoal em geral, propiciando a sensação de novo começo para muitos. É preciso manter os olhos abertos, pois nem tudo sairá como o planejado e é provável que seja para melhor.

Câncer

Você sente energias mais intensas e pode lidar com relacionamentos, encontros ou assuntos amorosos desafiadores. Transformações podem começar a inquietar você e quem está ao redor, trazendo a necessidade de descanso e retiro introspectivo para avaliar o que realmente se deseja para o novo ano que está por vir.

São tempos de sentir, questionar e se preocupar mais com si mesmo, deixando de tentar adivinhar reações, respostas e criar expectativas que não dependem de você. Por vezes, seu signo precisa praticar a solidão para compreender com mais clareza.