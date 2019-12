Michelle Obama publica mensagem em solidariedade a Greta Thunberg

A ex-primeira-dama dama dos Estados Unidos Michelle Obama twittou uma mensagem de solidariedade à ativista Greta Thunberg nesta quinta-feira (13), depois de um tweet do atual presidente americano Donald Trump.

.@GretaThunberg, don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on.

— Michelle Obama (@MichelleObama) December 13, 2019