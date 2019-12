Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 13 a 15 de dezembro

Chegamos ao segundo fim de semana de dezembro e ele pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Você é convidado para festas e isso pode ajudar a afastar pensamentos tristes que podem afetá-lo nesta época. Pense bem antes de tomar qualquer decisão sobre uma mudança de emprego e não se apresse.

Você prepara ou pensa em uma viajem no início do próximo ano. Não fique obcecado com alguém que você gosta, mas que o ignora; é melhor virar a página e continuar a conhecendo pessoas mais compatíveis, especialmente dos signos de Capricórnio ou Libra.

Em 13 de dezembro, tente se manter ao redor de energias positivas para atrair a boa sorte em sua vida. Seus números da sorte são 05, 46 e 70. Os comprometidos podem ser surpreendidos por uma gravidez.

Touro

Haverá grandes surpresas ao seu redor e algo que você esperava pode chegar em breve. Continue estudando, pois isso o ajudará a abrir mais oportunidades no futuro. Tenha atenção com dores de cabeça e tente não beber abusar do álcool; lembre-se de que os excessos são o seu ponto fraco.

Em 13 de dezembro, o amarelo ajudará a atrair abundância e força espiritual. Seus números da sorte são 07, 12 e 88.

Um amor do passado pode querer retornar e você deve refletir sobre. Você recebe um presente inesperado. É hora de reorganizar sua casa e iniciar o próximo ano com todas as boas energias.

Gêmeos

A força estará do seu lado e isso pode atrair muitas realizações que você deseja; tente pensar positivo para aproveitar esta fase e afastar da sua vida amores e amizades que não são boas para você.

Você pode receber o dinheiro extra. Na vida amorosa, você permanecerá muito estável com o seu parceiro, apenas tente respeitar o tempo um do outro. Os solteiros devem ter cuidado com sufocar pessoas que estão só conhecendo.

Você terá sorte com os números 05, 29 e 43. Tente se vestir com cores fortes para atrair abundância. Descanse, pois às vezes você cumpre suas obrigações e não reserva tempo para relaxar.

Câncer

Sexta de muita abundância e de refletir positivamente sobre aquilo que deseja alcançar. Uma mudança de visual o ajudará a renovar energias.

Às vezes, seu signo fica onde não quer estar e faz isso para não ferir os outros, mas lembre-se de que é hora de se guiar por si mesmo e não tanto pelos outros; coloque suas ideias e seus objetivos em prática, mesmo que outros não gostem.

Você recebe um convite para viajar no final do ano; tente aceitar e aproveitar a vida. No amor, você permanecerá calmo ou pensará dar um passo importante para um compromisso mais firme.

Lembre-se de que tudo chega a tempo, aprenda a ser mais paciente. Seus números da sorte são 01, 28 e 29.

Leão

Fim de semana de muitas boas notícias ao seu redor, especialmente no trabalho. Finalmente, oferecem a você uma posição melhor remunerada ou seu próprio negocio começa a dar mais frutos.

Seu signo é muito sociável e pode atrair a companhia daqueles que não são as melhores pessoas; portanto, você deve ser cauteloso e saber em quem confia e conta suas intimidades. Evite falar demais em festas de fim de ano.

Tenha cuidado em comer coisas gordurosas e beber muito álcool para não se arrepender mais tarde. Você recebe um presente de um amor que o enche de alegria. Você terá sorte com os números 07, 39 e 65. Nesta sexta-feira, tenha em mente tudo o que precisa e atraía com a força do pensamento positivo.

Virgem

Serão dias de surpresas agradáveis ​​para você, especialmente no trabalho. Seu signo procura controlar o que está ao seu redor e, quando você não o entende, se sente frustrado; é melhor ficar calmo e analisar tudo o que fará em nível pessoal.

Nesta sexta-feira se inicia um novo ciclo. Você tem uma surpresa econômica e seus números da sorte são 03, 07 e 56; tente combiná-los com sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

No amor, se alguém não o valoriza e não quer nada com você, é melhor não insistir. Alguém do signo de Áries ou Gêmeos falará com você sobre amor.

Libra

Você experimentará mudanças em sua vida pessoal e pode decidir com quem deseja compartilhar sua vida. Alguns parentes o visitam.

Uma nova proposta de emprego pode chegar; tente não falar sobre isso com qualquer pessoa para não atrair vibrações ruins.

A sexta-feira será um dia positivo para o seu signo e seus números da sorte são 03, 17 e 44. Você pode ser muito maduro e procurar o bem para si e família, mas precisa ter cuidado com levar as coisas ao extremo; lembre-se sempre de agir com calma e valorizando a força do trabalho.

Escorpião

Você pode pagar dívidas e organizar a renda; lembre-se de que seu signo deve ter responsabilidade com o dinheiro. Ultimamente você se sente cansado, então tenha hábitos saudáveis e cuide da mente para poder renovar as energias e se sentir revigorado.

Nesta sexta-feira, um novo ciclo de prosperidade pode ser iniciado. Os solteiros podem conhecer alguém do signo de Áries, Câncer ou Leão, que será muito compatível com você. Seus números da sorte são 08, 14 e 30.

Você receberá uma surpresa agradável ou convite especial. Se você tem um parceiro, conversar sobre iniciar uma família podem surgir. Você viajará em breve.

Sagitário

É hora de você aproveitar seus dias e deixar a preguiça de lado; lembre-se de que o tempo que se vai não volta; portanto, tente se movimentar e se concentre em alcançar todos os seus objetivos para se sentir pleno em sua vida.

Você faz mudança repentina de emprego ou alguém oferece um novo contrato. Você pode se sentir um pouco ansioso e depressivo; não naturalize os sintomas e procure um profissional se necessário. Lembre-se de que você também deve cuidar da sua saúde mental.

Cuide bem do seu dinheiro e evite investir em empresas familiares. Use branco, se rodeie da natureza ou pensamentos positivos para evitar que a energia negativa dos outros o atinja.

Seus números da sorte são 01, 23 e 49. Um presente inesperado chegará.

Capricórnio

Pare para analisar as etapas necessárias para atingir os objetivos que você definiu no início do ano. Você quase sempre se vê lidando com muitas energias negativas em sua vida, por isso mentalize coisas boas e peça ajuda para crescer mais em tudo o que precisa.

Revisões de desempenho em seu trabalho acontecem; portanto, tente manter-se atualizado, organizado e também expresse suas necessidades aos seus superiores.

Hábitos saudáveis o ajudarão a manter a mente mais ativa. Em questões de amor, você terá algumas diferenças e brigas com seu parceiro por causa de mal-entendidos; portanto, tente dialogar para estar em paz em seu relacionamento. Seus números da sorte são 00, 34 e 59.

Aquário

Fim de semana de muitas tarefas pendentes em seu trabalho; portanto, tente organizar bem seu tempo. Seu signo gosta de atrair atenção e que todos o admirem, mas lembre-se de que o mais importante é o esforço desempenhado para que você e os outros sejam felizes.

Uma questão legal é resolvida a seu favor. Não brigue tanto com seu parceiro! Você deve entender que às vezes ficamos com raiva e falamos sem pensar, então tente levar seu relacionamento com sabedoria.

Em 13 de dezembro, você terá uma surpresa muito agradável, além de que sua luz espiritual será mais forte. Não negligencie dores de cabeça ou pescoço. Tente ser mais saudável para aliviar o estresse. Você terá sorte com os números 12, 21 e 22.

Peixes

Dias de renovação e mudança de várias maneiras; você está passando por um momento de metamorfose e elevação espiritual.

Os piscianos comprometidos podem ter uma gravidez surpresa. Cuide de dores nas costas e nos rins; tente ir ao seu médico e cuide melhor da sua alimentação e saúde em geral.

Pare de gastar em excesso e faça um plano para começar a economizar; isso será importante no futuro. Você decide estudar e isso pode ser muito positivo para a sua carreira. Seus números da sorte são 02, 56 e 78.