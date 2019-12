Estes são os smartphones Android e iOS que não serão mais compatíveis com o WhatsApp

Alguns aparelhos Android e iOS não serão mais compatíveis com o app de mensagens WhatsApp. A mudança começa a vigorar já no início do próximo ano.

Obviamente, nesta lista estão os smartphones com especificações mais antigas. Nenhum modelo novo ou médio será afetado.

A partir de 31 de dezembro deste ano, os telefones celulares com Windows Phone também não poderão mais usar o aplicativo.

No caso dos sistemas Android e iOS, a medida é um pouco mais leve. Você não poderá criar contas novas e nem reverificar contas existentes, mas poderá continuar a usar o app:

Android 2.3.7 e versões anteriores até 01/02/2020.

iOS 8 e versões anteriores até 01/02/2020.

“Como não iremos mais desenvolver o WhatsApp para os sistemas operacionais mencionados, alguns recursos poderão parar de funcionar a qualquer momento”, finaliza.

