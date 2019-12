Enquanto a maçã te mantém afastado do médico, o café pode te manter longe das doenças neurológicas, diz estudo

O café é uma bebida que muitos amam e que geralmente não está associada à boa saúde. Mas mesmo sabendo que isso nos ajuda a envelhecer muito mais devagar, parece ter outros efeitos que ele proporciona ao corpo humano que muitos não observavam.

Deixe chover café do céu

Muitas vezes, o café está associado à exaustão física e mental, pois muitos o ingerem para acordar cedo e ser produtivo em qualquer tarefa a ser realizada. Felizmente, porém, também possui muitos outros benefícios que poucos aprenderam.

Um estudo realizado por Elisabet Rothenberg, da Universidade de Kristianstad, mostra que o café pode ajudar a reduzir o risco de sofrer de distúrbio neurodegenerativo. Ou seja, pode ajudar a prevenir doenças como Alzheimer e Parkinson.

Isso é ocorre graças ao fato de o café conter compostos vegetais que são positivos para o cérebro humano. Dentro desses, encontramos fitoquímicos e polifenóis.

Efeitos da santa xícara de cada dia

Até o momento, acredita-se que tomar café regularmente ajude a reduzir o risco de sofrer qualquer uma das doenças mencionadas em até 20%. O que representa um número bastante alto para um produto que todos temos ao seu alcance e todos os dias.

Além de ajudar a prevenir doenças, este produto também pode ajudar a aliviar os sintomas de alguma delas. Ele não é uma cura milagrosa, mas pode ajudar no tratamento, mesmo que ligeiramente.

Algo interessante a ser levado em consideração é que esses efeitos positivos do café no corpo humano são mais intensos nos homens do que nas mulheres, pois, o estrogênio, hormônio feminino, pode interferir no efeito que o café tem no corpo humano.